Люсі Гейл славиться своєю неординарною зовнішністю: кругле обличчя, помітні вилиці, дуже великі очі, маленький ніс та пухкі губи. Кожен макіяж зірки є окремим витвором мистецтва. Вона знає, як у б’юті-образі використати потрібні тенденції, але при цьому вдало підкреслити переваги своєї краси, не створивши ефекту "занадто".

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Люсі Гейл показала модний макіяж на осінь з червоною помадою

Зірка популярного молодіжного серіалу "Милі ошуканки" є прихильницею різноманітних відтінків червоної помади. А червоні губи в Парижі – це класика. Тому Люсі Гейл вибрала саме такий макіяж для модного показу її улюбленого бренда одягу й аксесуарів Miu Miu.

Над створенням сексуального і модного макіяжу для американської акторки працювала відома візажистка Гуччі Вестман. Майстриня макіяжу опублікувала процес роботи з мейк-апом Люсі у світлинах на своїй інстаграм сторінці та написала: "Кому не подобаються червоні губи, особливо в Парижі?! Дуже задоволена зустрічі з Люсі Гейл та створенню осіннього макіяжу для шоу Miu Miu. Ми використовували суміш відтінків Brick & Tomato з палітри Westman Atelier (власний косметичний бренд Гуччі Вестман – Краса 24) Lip Suede Les Rouge".



Як створювали б'юті-образ Люсі Гейл / Фото з інстаграму Гуччі Вестман

Аби отримати сміливий червоний колір, який ми бачимо на губах Люсі Гейл, зіркова візажистка змішала різні відтінки. Насамперед вона підготувала губи до нанесення помади за допомогою ексфоліації – відшарувала відмерлі частинки шкіри за допомогою спеціального засобу. Потім Гуччі нанесла на губи Люсі бальзам. Наступним кроком стало нанесення базового відтінку помади пензлем. Під час цього процесу потрібно чітко окреслити лінії для бажаної форми губ. Завершальний етап – нанесення відтінків подушечкою пальця, адже так легше корегувати колір: затемнити та освітлити, де необхідно.

Оскільки в модному макіяжі Люсі Гейл акцент зробили на губах, то мейк-ап очей залишили нейтральним. Повіки дівчини прикрасили коричневий і нюдовий відтінок із плавним переходом завдяки ретельному розтушуванню. На віях акторки Геччі Вестман залишила трішки чорної туші, а густі брови стильно та акуратно зачесала вгору.



Модний макіяж на осінь / Фото з інстаграму Гуччі Вестман



Люсі Гейл у дощовому Парижі / Фото з інстаграму акторки



Люсі Гейл на модному показі Miu Miu / Фото з інстаграму акторки



Косметика, яку використовували для макіяжу губ Люсі Гейл / Фото з інстаграму Westman Atelier

Знаючи особливості створення паризького осіннього і трендового макіяжу та секрет ідеального вигляду червоної помади на губах Люсі Гейл, ви також можете повторити таку ідею у своєму житті.