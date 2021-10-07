Люси Хейл славится своей неординарной внешностью: круглое лицо, заметные скулы, очень большие глаза, маленький нос и пухлые губы. Каждый макияж звезды является отдельным произведением искусства. Она знает, как в бьюти-образе использовать нужные тенденции, но при этом удачно подчеркнуть достоинства своей красоты, не создав эффекта "слишком".

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Люси Хейл показала модный макияж на осень с красной помадой

Звезда популярного молодежного сериала "Милые обманщицы" является сторонницей разнообразных оттенков красной помады. А красные губы в Париже – это классика. Поэтому Люси Хейл выбрала именно такой макияж для модного показа ее любимого бренда одежды и аксессуаров Miu Miu.

Над созданием сексуального и модного макияжа для американской актрисы работала известная визажистка Гуччи Вестман. Мастер макияжа опубликовала процесс работы с мейк-апом Люси в фотографиях на своей инстаграм странице и написала: "Кому не нравятся красные губы, особенно в Париже?! Очень довольна встречей с Люси Хейл и созданием осеннего макияжа для шоу Miu Miu. Мы использовали смесь оттенков Brick & Tomato из палитры Westman Atelier (собственный косметический бренд Гуччи Вестман – Красота 24) Lip Suede Les Rouge".



Как создавали бьюти-образ Люси Хейл / Фото с инстаграма Гуччи Вестман

Чтобы получить смелый красный цвет, который мы видим на губах Люси Хейл, звездная визажистка смешала разные оттенки. Прежде всего она подготовила губы к нанесению помады с помощью эксфолиации – отслоила отмершие частички кожи с помощью специального средства. Затем Гуччи нанесла на губы Люси бальзам. Следующим шагом стало нанесение базового оттенка помады кистью. Во время этого процесса нужно четко очертить линии для желаемой формы губ. Завершающий этап – нанесение оттенков подушечкой пальца, ведь так легче корректировать цвет: затемнить и осветлить, где необходимо.

Поскольку в модном макияже Люси Хейл акцент сделали на губах, то мейк-ап глаз оставили нейтральным. Веки девушки украсили коричневый и нюдовий оттенок с плавным переходом благодаря тщательной растушевке. На ресницах актрисы Геччи Вестман оставила немного черной туши, а густые брови стильно и аккуратно причесалась вверх.



Модный макияж на осень / Фото с инстаграма Гуччи Вестман



Люси Хейл в дождливом Париже / Фото с инстаграма актрисы



Люси Хейл на модном показе Miu Miu / Фото с инстаграма актрисы



Косметика, которую использовали для макияжа губ Люси Хейл / Фото с инстаграма Westman Atelier

Зная особенности создания парижского осеннего и трендового макияжа и секрет идеального вида красной помады на губах Люси Хейл, вы можете повторить такую идею в своей жизни.