Б'юті-індустрія надзвичайно насичена різноманітними косметичними засобами. Для того, щоб підібрати дійсно хорошу та якісну косметику, треба знати, що має бути у її складі, а що ні. Те саме стосується вибору помади. Які складники повинні бути у помаді – читайте у матеріалі.

Помада – один із найпопулярніших косметичних засобів, яким користуються жінки. Тож, як обрати якісну помаду з хорошим складом – розповідаємо далі.

Також читайте Як носити помаду під маскою і зберігати спокій: лайфхаки, що діють

Віск

У складі хорошої помади завжди мають бути присутні як тверді, так і м'які воски. Вони забезпечують її щільність, стійкість і легкість нанесення. М'які воски здебільшого відповідають за гарне нанесення, а тверді – за те, щоб помада не плавилась. Найчастіше для виготовлення помад використовують соняшниковий віск, бджолиний віск та рисовий віск. Однак, якщо косметичні продукти із бджолиним воском є для вас алергенними, то чудовою альтернативою йому стане канделільський віск.

Олійки та масла

Різноманітні олійки та масла у помадах можуть бути натуральними або синтетичними. Натуральні, з одного боку, мають гарні доглядальні властивості, однак можуть спричиняти алергічні реакції, натомість синтетичні є більш гіппоалергенними. У склад помад часто додають рицинову олію, масло ши, олійку з камелії та кокосову олію. Остання може викликати у власниці помади алергію, тож краще уникати помад з таким компонентом у складі.



Які складники повинні бути у хорошій помаді / Фото Pixabay

Пігменти

Органічні пігменти помади відповідають за соковитість кольору, але не володіють світлостійкістю і вигоряють. Неорганічні – створюють землисті відтінки і не бояться світла. Однак і ті, і ті є абсолютно безпечними, адже проходять спеціальні хімічні перевірки.

Антиоксиданти

Середня температура варіння помади сягає 90 ° С. У процесі варіння, при змішуванні воску, масел і пігментів, починається окислювальний процес. Саме для цього у помаді повинні міститися антиоксиданти, які запобігатимуть окисленню. Це під силу таким компонентам, як вітаміни Е і С. Особливо актуальна наявність антиоксидантів у помадах з великою кількістю рослинних компонентів.