Бьюти-индустрия чрезвычайно насыщена разнообразными косметическими средствами. Для того чтобы подобрать действительно хорошую и качественную косметику, надо знать, что должно быть в ее составе, а что нет. То же самое касается выбора помады. Какие составляющие должны быть в помаде – читайте в материале.

Помада – одно из самых популярных косметических средств, которым пользуются женщины. Поэтому, как выбрать качественную помаду с хорошим составом – рассказываем дальше.

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Воск

В составе хорошей помады всегда должны присутствовать как твердые, так и мягкие воски. Они обеспечивают ее плотность, стойкость и легкость нанесения. Мягкие воски по большей части отвечают за хорошее нанесение, а твердые – за то, чтобы помада не плавилась. Чаще всего для изготовления помад используют подсолнечный воск, пчелиный воск и рисовый воск. Однако, если косметические продукты с пчелиным воском являются для вас аллергенными, то отличной альтернативой ему станет канделильский воск.

Масла

Различные масла в помадах могут быть натуральными или синтетическими. Натуральные, с одной стороны, имеют хорошие ухаживающие свойства, однако могут вызывать аллергические реакции, зато синтетические являются более гиппоаллергенными. В состав помад часто добавляют касторовое масло, масло ши, масло из камелии и кокосовое масло. Последняя может вызвать у обладательницы помады аллергию, поэтому лучше избегать помад с таким компонентом в составе.



Какие составляющие должны быть в хорошей помаде / Фото Pixabay

Пигменты

Органические пигменты помады отвечают за сочность цвета, но не обладают светостойкостью и выгорают. Неорганические – создают землистые оттенки и не боятся света. Однако и те, и те являются абсолютно безопасными, ведь проходят специальные химические проверки.

Антиоксиданты

Средняя температура варки помады достигает 90°С. В процессе варки, при смешивании воска, масел и пигментов, начинается окислительный процесс. Именно для этого в помаде должны содержаться антиоксиданты, которые будут предотвращать окисление. Это под силу таким компонентам, как витамины Е и С. Особенно актуально наличие антиоксидантов в помадах с большим количеством растительных компонентов.