Все чаще 20, 30 и даже 40-летние люди обращаются к косметологу и жалуются на возрастное акне. Татьяна также является одной из них, поэтому знает, почему недостатки на коже появляются задолго после выхода из пубертатного периода.

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Гормоны

Татьяна Таран рассказывает о гормонах подробнее: "Основная и наиболее распространенная причина возрастных высыпаний. Единственный правильный путь – консультация гинеколога и / или эндокринолога. Сдача анализов и составление программы по проведению в баланс гормонов медикаментозным путем. Очень рекомендую всегда начинать именно с этого пункта, а не заниматься самолечением".

Образ жизни и стресс

Эксперты в индустрии красоты и здоровья убеждены, что прежде всего лицо отражает стиль жизни взрослого человека. Если злоупотреблять с курением, алкоголем, а также страдать от загрязнения окружающей среды, стресса и недосыпа, то на коже могут появиться воспаления. Чтобы избежать неприятных последствий, попробуйте изменить свои привычки, придерживайтесь правил гигиены, не игнорируйте необходимость здорового сна. Татьяна называет эти рекомендации для улучшения состояния дерму "базовыми".

О здоровье кожи нужно заботиться / Фото из инстаграма @lilireinhart

Также стоит правильно подобрать средства для ухода. Коже с акне требуется консультация дерматолога и назначение соответствующего домашнего ухода. Это поможет вам добиться успеха. Ведь от формулы, концентрации действенных веществ в ней, косметика способна усугубить проблему. Основательница компании Starlit Group выделяет знакомые и эффективные ингредиенты: салициловую и азелаиновую кислоты, ретинол, пробиотики. Если у вас тяжелый случай заболевания, то дерматолог может назначить рецептурные медикаменты – например, Роаккутан.

В частности, стресс вызывает процесс гормонального дисбаланса, поэтому следует опять же обратить внимание на 1 причину.

Пища

Татьяна убеждена, что правило "мы то, что мы едим" имеет влияние на появление возрастного акне. Иногда достаточно прекратить употреблять сахар, если в крови есть его избыток, или продуктов, которые содержат глютена, чтобы очистить кожу от прыщей. По словам эксперта, в отдельных случаях плодотворная работа с дерматологом, диетологом и эндокринологом – единственный правильный выход, на котором не нужно экономить.