Чому у Кейт Міддлтон ідеальна шкіра: 7 б'юті-секретів герцогині

Навіть на випадкових фото 39-річна Кейт Міддлтон має ідеальний вигляд. Герцогині Кембриджській вдається завжди мати сяйливу й оксамитову шкіру. У цьому їй допомагають кілька б'юті-секретів, про які варто дізнатися і вам.

Щоб мати красиву і здорову шкіру, регулярної доглядової рутини недостатньо. Адже лише комплексні зусилля зможуть принести омріяний результат, як це і робить дружина Вільяма, герцога Кембриджського.

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7 б'юті-секретів для ідеальної шкіри від Кейт Міддлтон

Правильне харчування. Кейт переконана, що краса шкіри залежить від того, що ми їмо. Тому вона ретельно слідкує за своїм раціоном. Герцогиня вживає мигдаль, який багатий на вітамін E, і доводить його користь для шкіри.

Кейт переконана, що краса шкіри залежить від того, що ми їмо. Тому вона ретельно слідкує за своїм раціоном. Герцогиня вживає мигдаль, який багатий на вітамін E, і доводить його користь для шкіри. Гліколева кислота. Фаворит Кейт Міддлтон серед усіх засобів для шкіри є гліколева кислота. Адже сироватка з її вмістом робить дерму гладкою, м'якою і сяйливою.

Фаворит Кейт Міддлтон серед усіх засобів для шкіри є гліколева кислота. Адже сироватка з її вмістом робить дерму гладкою, м'якою і сяйливою. Належне зволоження. Відома красуня радить використовувати зволожувальні креми не лише для обличчя, але й для тіла. Вона щоденно зволожує тіло за допомогою лосьйону Nivea Skin Firming Body Lotion.

Засоби за типом шкіри. Насамперед Кейт впевнена, що потрібно знайти засоби, які підходять саме вашому типу шкіри. У протилежному випадку можна погіршити стан дерми. Герцогиня не часто використовує тональний крем, а тільки наносить сяйливий праймер.

Насамперед Кейт впевнена, що потрібно знайти засоби, які підходять саме вашому типу шкіри. У протилежному випадку можна погіршити стан дерми. Герцогиня не часто використовує тональний крем, а тільки наносить сяйливий праймер. Повноцінний сон. На думку Кейт Міддлтон, повноцінний сон – запорука свіжої, підтягнутої шкіри та правильних обмінних процесів в організмі. На час сну жінка наносить спеціальний еліксир, у складі якого є 14 олій на рослинній олії. Серед його функцій: сповільнення дії ферментів, які відповідають за старіння, і запобігання руйнуванню колагену.

На думку Кейт Міддлтон, повноцінний сон – запорука свіжої, підтягнутої шкіри та правильних обмінних процесів в організмі. На час сну жінка наносить спеціальний еліксир, у складі якого є 14 олій на рослинній олії. Серед його функцій: сповільнення дії ферментів, які відповідають за старіння, і запобігання руйнуванню колагену. Олія шипшини. Саме цей засіб є одним із улюбленим Кейт Міддлтон. Вона використовує його для щоденного догляду, аби завжди мати м'яку, оксамитову та світлу шкіру.