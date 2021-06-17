Чому у Кейт Міддлтон ідеальна шкіра: 7 б'юті-секретів герцогині

Навіть на випадкових фото 39-річна Кейт Міддлтон має ідеальний вигляд. Герцогині Кембриджській вдається завжди мати сяйливу й оксамитову шкіру. У цьому їй допомагають кілька б'юті-секретів, про які варто дізнатися і вам.
Щоб мати красиву і здорову шкіру, регулярної доглядової рутини недостатньо. Адже лише комплексні зусилля зможуть принести омріяний результат, як це і робить дружина Вільяма, герцога Кембриджського.
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7 б'юті-секретів для ідеальної шкіри від Кейт Міддлтон
- Правильне харчування. Кейт переконана, що краса шкіри залежить від того, що ми їмо. Тому вона ретельно слідкує за своїм раціоном. Герцогиня вживає мигдаль, який багатий на вітамін E, і доводить його користь для шкіри.
- Гліколева кислота. Фаворит Кейт Міддлтон серед усіх засобів для шкіри є гліколева кислота. Адже сироватка з її вмістом робить дерму гладкою, м'якою і сяйливою.
- Належне зволоження. Відома красуня радить використовувати зволожувальні креми не лише для обличчя, але й для тіла. Вона щоденно зволожує тіло за допомогою лосьйону Nivea Skin Firming Body Lotion.
- Засоби за типом шкіри. Насамперед Кейт впевнена, що потрібно знайти засоби, які підходять саме вашому типу шкіри. У протилежному випадку можна погіршити стан дерми. Герцогиня не часто використовує тональний крем, а тільки наносить сяйливий праймер.
- Повноцінний сон. На думку Кейт Міддлтон, повноцінний сон – запорука свіжої, підтягнутої шкіри та правильних обмінних процесів в організмі. На час сну жінка наносить спеціальний еліксир, у складі якого є 14 олій на рослинній олії. Серед його функцій: сповільнення дії ферментів, які відповідають за старіння, і запобігання руйнуванню колагену.
- Олія шипшини. Саме цей засіб є одним із улюбленим Кейт Міддлтон. Вона використовує його для щоденного догляду, аби завжди мати м'яку, оксамитову та світлу шкіру.
- Демакіяж. Щоб не травмувати шкіру під час зняття макіяжу, герцогиня застосовує не ватні диски, а фланелеві серветки або м’яку тканину. Таким чином вона очищує обличчя більш бережливо, а також запобігає закупорюванню пор і зменшує висипання.