Почему у Кейт Миддлтон идеальная кожа: 7 бьюти-секретов герцогини

Даже на случайных фото 39-летняя Кейт Миддлтон идеально выглядит. Герцогине Кембриджской удается всегда иметь сияющую и бархатную кожу. В этом ей помогают несколько бьюти-секретов, о которых стоит узнать и вам.

Чтобы иметь красивую и здоровую кожу, регулярной уходовой рутины недостаточно. Ведь только комплексные усилия смогут принести желанный результат, как это и делает жена Уильяма, герцога Кембриджского.

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7 бьюти-секретов для идеальной кожи от Кейт Миддлтон

Правильное питание. Кейт убеждена, что красота кожи зависит от того, что мы едим. Поэтому она тщательно следит за своим рационом. Герцогиня употребляет миндаль, который богат витамином E, и доказывает его пользу для кожи.

Кейт убеждена, что красота кожи зависит от того, что мы едим. Поэтому она тщательно следит за своим рационом. Герцогиня употребляет миндаль, который богат витамином E, и доказывает его пользу для кожи. Гликолевая кислота. Фаворитом Кейт Миддлтон среди всех средств для кожи является гликолевая кислота. Ведь сыворотка с ее содержанием делает дерму гладкой, мягкой и сияющей.

Фаворитом Кейт Миддлтон среди всех средств для кожи является гликолевая кислота. Ведь сыворотка с ее содержанием делает дерму гладкой, мягкой и сияющей. Должное увлажнение. Известная красавица советует использовать увлажняющие кремы не только для лица, но и для тела. Она ежедневно увлажняет тело с помощью лосьона Nivea Skin Firming Body Lotion.

Средства по типу кожи. Прежде всего Кейт уверена, что нужно найти средства, подходящие именно вашему типу кожи. В противном случае можно ухудшить состояние дермы. Герцогиня не часто использует тональный крем, а только наносит сияющий праймер.

Прежде всего Кейт уверена, что нужно найти средства, подходящие именно вашему типу кожи. В противном случае можно ухудшить состояние дермы. Герцогиня не часто использует тональный крем, а только наносит сияющий праймер. Полноценный сон. По мнению Кейт Миддлтон, полноценный сон – залог свежей, подтянутой кожи и правильных обменных процессов в организме. На время сна женщина наносит специальный эликсир, в составе которого есть 14 масел на растительном основе. Среди его функций: замедление действия ферментов, отвечающих за старение, и предотвращение разрушения коллагена.

По мнению Кейт Миддлтон, полноценный сон – залог свежей, подтянутой кожи и правильных обменных процессов в организме. На время сна женщина наносит специальный эликсир, в составе которого есть 14 масел на растительном основе. Среди его функций: замедление действия ферментов, отвечающих за старение, и предотвращение разрушения коллагена. Масло шиповника. Именно это средство является одним из любимым Кейт Миддлтон. Она использует его для ежедневного ухода, чтобы всегда иметь мягкую, бархатную и светлую кожу.