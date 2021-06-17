Почему у Кейт Миддлтон идеальная кожа: 7 бьюти-секретов герцогини

17 июня 2021 , 19:41
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Источник:

Cosmopolitan

Даже на случайных фото 39-летняя Кейт Миддлтон идеально выглядит. Герцогине Кембриджской удается всегда иметь сияющую и бархатную кожу. В этом ей помогают несколько бьюти-секретов, о которых стоит узнать и вам.

Чтобы иметь красивую и здоровую кожу, регулярной уходовой рутины недостаточно. Ведь только комплексные усилия смогут принести желанный результат, как это и делает жена Уильяма, герцога Кембриджского.

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7 бьюти-секретов для идеальной кожи от Кейт Миддлтон

  • Правильное питание. Кейт убеждена, что красота кожи зависит от того, что мы едим. Поэтому она тщательно следит за своим рационом. Герцогиня употребляет миндаль, который богат витамином E, и доказывает его пользу для кожи.
  • Гликолевая кислота. Фаворитом Кейт Миддлтон среди всех средств для кожи является гликолевая кислота. Ведь сыворотка с ее содержанием делает дерму гладкой, мягкой и сияющей.
  • Должное увлажнение. Известная красавица советует использовать увлажняющие кремы не только для лица, но и для тела. Она ежедневно увлажняет тело с помощью лосьона Nivea Skin Firming Body Lotion.
  • Средства по типу кожи. Прежде всего Кейт уверена, что нужно найти средства, подходящие именно вашему типу кожи. В противном случае можно ухудшить состояние дермы. Герцогиня не часто использует тональный крем, а только наносит сияющий праймер.
  • Полноценный сон. По мнению Кейт Миддлтон, полноценный сон – залог свежей, подтянутой кожи и правильных обменных процессов в организме. На время сна женщина наносит специальный эликсир, в составе которого есть 14 масел на растительном основе. Среди его функций: замедление действия ферментов, отвечающих за старение, и предотвращение разрушения коллагена.
  • Масло шиповника. Именно это средство является одним из любимым Кейт Миддлтон. Она использует его для ежедневного ухода, чтобы всегда иметь мягкую, бархатную и светлую кожу.
  • Демакияж. Чтобы не травмировать кожу при снятии макияжа, герцогиня использует не ватные диски, а фланелевые салфетки или мягкую ткань. Таким образом она очищает лицо более бережно, а также предотвращает закупоривание пор и уменьшает высыпания.
Автор: Лідія Цюпера