Навіть в юному віці дівчата інколи отримують перші зморшки. Таке явище може мати декілька причин. Серед них недостатнє зволоження або надто активна міміка. Б'юті-експертка і засновниця компанії Ekabeauty Empire, Ельміра Мехтієва знає про це більше.

Корисно для вас: Як Сінді Кроуфорд зберігає молодість: секрети і лайфхаки

Чому шкіра схильна до старіння

Передчасно також може старіти шкіра навколо очей. Зокрема, вона змінюється на 5 років швидше, ніж на інших ділянках обличчя. Зморшки і лінії на шкірі біля очей може спровокувати активна міміка або відсутність ліпідного шару.

До того ж вік жінки може видати шкіра шиї і рук, яка є особливо чутливою. Ельміра Мехтієва радить доглядати за своїм обличчям і тілом ще з раннього віку, щоб було легше зберегти молодість.

Окрім природного старіння, шкіра багатьох жінок схильна до пігментації. У цьому випадку свою роль відіграють гормональні зміни, вплив на шкіру ультрафіолету, механічні пошкодження, проблеми в імунній системі, генетична спадковість (веснянки, родимі плями).

Засоби по догляду не позбавлять вас на 100 відсотків від вже існуючих пігментних плям, але допоможуть освітлити їх на 2 – 3 тони і зробити менш помітними,

– каже б'юті-експертка.

Ельміра також розповідає: "Після 35 років жінки все частіше помічають, як поступово опускається овал їхнього обличчя, тьмяніє шкіра. Погодьтеся, стоячи вранці біля дзеркала, сумно бачити у себе такі зміни. Їх вираженість багато в чому залежить від способу життя і екології. До речі, опущений овал обличчя називається "птоз". Неприємний він тим, що виглядає неестетично і помітно додає віку жінці. Зауважу, що такий тип старіння притаманний слов'янам в силу генетичних причин. Як правило, представники азіатських народів, для яких характерний вилицюватий тип обличчя, з цією проблемою не знайомі. До боротьби з птозом необхідно підійти комплексно. Має сенс використовувати масажі і засоби зі зміцнювальними формулами".

Чим можна замінити пластику та ін'єкції краси

Б'юті-експертка переконана, що найважливіше підбирати правильний догляд і регулярно його дотримуватися. За словами Ельміри, на шляху до здорової і свіжої шкіри в будь-якому віці можуть допомогти: гаджети для самомасажу, ролери, скребки гуаша.

Щоб зберегти пружність шкіри, її потрібно зволожувати. А уникнути пігментації допоможе максимальний захист дерми від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Тому слід звернути увагу на засоби з SPF і носити головні убори.

Загалом тонус шкіри, її еластичність і пружність також залежать від вашого способу життя. Тобто, щоб зберегти молодість, варто використовувати правильні засоби для догляду, вести здоровий спосіб життя, активно займатися спортом.

Які б'юті-продукти повинні бути в косметичці кожної жінки після 35

Гель, пінка, лосьйон для якісного очищення шкіри, які забезпечать вам 90 відсотків успіху.

Тонік для вирівнювання кислотно-лужного балансу шкіри після вмивання.

Засоби для ексфоліації (пілінги, скраби, косметика з кислотами або ензимами). Вибираючи такі засоби, завжди потрібно враховувати тип і стан шкіри на даний момент.

Зволожувальний і захисний крем з SPF, щоб захистити шкіру від ураження ультрафіолетовими променями.

Маска, підібрана з урахуванням бажаного результату;

Зволожувальний бальзам для губ.

Також Ельміра Мехтієва поділилася кількома б'юті-лайфаками.