Маски для волосся призначені для його зволоження, живлення, зміцнення, а також володіють іншими корисними властивостями. Проте ви можете не помічати результату навіть від найдорожчої маски, якщо допускаєтеся вагомих помилок під час її використання. Тому про них варто дізнатися, аби мати красиві локони.

Регулярно використовуючи маски для волосся, можна значно покращити стан своєї шевелюри. Звісно, якщо проводити б’юті-процедуру правильно. Читайте також: Бунтарська та модна стрижка маллет: що потрібно знати та зіркові приклади для натхнення Топ-5 помилок у використанні масок для волосся Маска для волосся і для шкіри голови – різні продукти. Перший засіб потрібно наносити по всій довжини локонів, уникаючи коренів. А інший – лише на шкіру голови. Зокрема, у таких засобів відрізняється склад і призначення. Наприклад, якщо у вас сухе волосся, а шкіра голови швидко жирніє, то на шевелюрі потрібно наносити живильну чи зволожувальну маску, а в корені втирати, можливо, таку, яка здатна нормалізувати вироблення шкірного себуму.

Перший засіб потрібно наносити по всій довжини локонів, уникаючи коренів. А інший – лише на шкіру голови. Зокрема, у таких засобів відрізняється склад і призначення. Наприклад, якщо у вас сухе волосся, а шкіра голови швидко жирніє, то на шевелюрі потрібно наносити живильну чи зволожувальну маску, а в корені втирати, можливо, таку, яка здатна нормалізувати вироблення шкірного себуму. Нанесення маски руками. Маску для волосся потрібно розподіляти по його довжині гребінцем. Адже пальцями важко нанести продукт на усі волосини, тому частина з них залишається не обробленою, і результат від маски не таким, якого б ви хотіли.

Маску для волосся потрібно розподіляти по його довжині гребінцем. Адже пальцями важко нанести продукт на усі волосини, тому частина з них залишається не обробленою, і результат від маски не таким, якого б ви хотіли. Використовувати маску замість кондиціонера. Деякі виробники створюють продукти, результат застосування яких залежить від того, скільки часу ви тримаєте засіб на волоссі. Якщо бренди не вказують на пакованні маски, що її не можна використовувати як кондиціонер, то це не означає, що ви отримаєте від неї бажаний ефект. View this post on Instagram A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd) Змивати маску через декілька хвилин після нанесення. Такий продукт починає діяти щонайменше після 15 хвилин тримання його на волоссі. Зокрема, аби подіяли деякі маски, варто огортати голову рушником і брати спеціальну шапочку, а потім ще розігрівати феном. Тому важливо, щоб ви тримали маску більше 20 – 30 хвилин на локонах і змивали залишки теплою, а не гарячою водою.

Такий продукт починає діяти щонайменше після 15 хвилин тримання його на волоссі. Зокрема, аби подіяли деякі маски, варто огортати голову рушником і брати спеціальну шапочку, а потім ще розігрівати феном. Тому важливо, щоб ви тримали маску більше 20 – 30 хвилин на локонах і змивали залишки теплою, а не гарячою водою. Сушити волосся після використання маски. Ще одна б’юті-помилка. Адже салонні продукти враховують необхідність використання фену, тому їх склад частково відрізняється від тих, які ви використовуєте вдома. Тому природне висихання волосся лише підсилить ефективність маски.