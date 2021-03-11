Маски для волос предназначены для их увлажнения, питания, укрепления, а также обладают другими полезными свойствами. Однако вы можете не замечать результата даже от самой дорогой маски, если допускаете весомые ошибки при ее использовании. Поэтому о них стоит узнать, чтобы иметь красивые локоны.

Регулярно используя маски для волос, можно значительно улучшить состояние своей шевелюры. Конечно, если проводить бьюти-процедуру правильно. Читайте также: Бунтарская и модная стрижка маллет: что нужно знать и звездные примеры для вдохновения Топ-5 ошибок в использовании масок для волос Маска для волос и для кожи головы – разные продукты. Первое средство нужно наносить по всей длине локонов, избегая корней. А второе – на кожу головы. В частности, в таких средств отличается состав и назначение. Например, если у вас сухие волосы, а кожа головы быстро жирнеет, то на шевелюру нужно наносить питательную или увлажняющую маску, а в корни втирать, возможно, такую, которая способна нормализовать выработку кожного себума.

Первое средство нужно наносить по всей длине локонов, избегая корней. А второе – на кожу головы. В частности, в таких средств отличается состав и назначение. Например, если у вас сухие волосы, а кожа головы быстро жирнеет, то на шевелюру нужно наносить питательную или увлажняющую маску, а в корни втирать, возможно, такую, которая способна нормализовать выработку кожного себума. Нанесение маски руками. Маску для волос нужно распределять по их длине расческой. Ведь пальцами трудно нанести продукт на все волосы, поэтому часть из них остается не обработанной, и результат от маски не такой, какой бы вы хотели.

Маску для волос нужно распределять по их длине расческой. Ведь пальцами трудно нанести продукт на все волосы, поэтому часть из них остается не обработанной, и результат от маски не такой, какой бы вы хотели. Использовать маску вместо кондиционера. Некоторые производители создают продукты, результат применения которых зависит от того, сколько времени вы держите средство на волосах. Если бренды не указывают на упаковке маски, что ее нельзя использовать как кондиционер, то это не значит, что вы получите от нее желаемый эффект. View this post on Instagram A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd) Смывать маску через несколько минут после нанесения. Такой продукт начинает действовать минимум через 15 минут содержания его на волосах. В частности, чтобы подействовали некоторые маски, стоит окутывать голову полотенцем и брать специальную шапочку, а потом еще разогревать феном. Поэтому важно, чтобы вы держали маску более 20 – 30 минут на локонах и смывали остатки теплой, а не горячей водой.

Такой продукт начинает действовать минимум через 15 минут содержания его на волосах. В частности, чтобы подействовали некоторые маски, стоит окутывать голову полотенцем и брать специальную шапочку, а потом еще разогревать феном. Поэтому важно, чтобы вы держали маску более 20 – 30 минут на локонах и смывали остатки теплой, а не горячей водой. Сушить волосы после использования маски. Еще одна бьюти-ошибка. Ведь салонные продукты учитывают необходимость использования фена, поэтому их состав частично отличается от тех, которые вы используете дома. Поэтому естественное высыхание волос только усилит эффективность маски.