Чому потрібно уникати силіконів в косметиці: 4 причини

Силікони є у складі більшості косметичних продуктів. Проте вони можуть шкодити шкірі, але існують нові модифікації силіконів, які є безпечними. Аби уникнути неприємним наслідків, дізнайтеся, що таке силікони, як їх розпізнати та навіщо їх включають у склад косметики.

Силікони є доволі дешевими, тому їх додають до косметики, щоб продовжити термін її придатності. Також виробники б'юті-засобів не можуть повністю позбутися від силіконів, бо 100 доведеності їхньої шкоди немає. Не дивлячись на те, що в Канаді силікон офіційно визнали шкідливим для екології, бо він не розкладається, тому забруднює довкілля.

Варто дізнатися: Не лише для смузі: як морський мох покращує стан шкіри – що треба знати про суперпродукт

Серед властивостей силіконів також варто виділити їхню здатність робити текстуру кремів та інших засобів більш однорідною. Після нанесення косметики із вмістом силікону візуально шкіра стає гладкою, ніжною, зволоженою і пружною. Проте це лише ілюзія.

4 причини уникати силіконів у косметиці

Зневоднюють шкіру та надають їй тьмяного вигляду. Силікони є гідрофобними речовинами, тому їхні молекули не взаємодіють з водою. Якщо простіше, то ці інгредієнти створюють невидиму оболонку на шкірі, яка не дозволяє їй "дихати" та воді вбиратися. Коли дія зволожувальних компонентів доглядової косметики блокується, то ви починаєте відчувати утягнутість і сухість дерми. Також силікони зупиняють процес регенерації шкіри, тому вона згодом матиме тьмяний вигляд. Цих "помічників" також важко змити з обличчя. Якщо ви користуєтеся косметикою зі силіконами, то очищуйте шкіру засобами на основі олії, щоб розчинити їх.

Силікони є гідрофобними речовинами, тому їхні молекули не взаємодіють з водою. Якщо простіше, то ці інгредієнти створюють невидиму оболонку на шкірі, яка не дозволяє їй "дихати" та воді вбиратися. Коли дія зволожувальних компонентів доглядової косметики блокується, то ви починаєте відчувати утягнутість і сухість дерми. Також силікони зупиняють процес регенерації шкіри, тому вона згодом матиме тьмяний вигляд. Цих "помічників" також важко змити з обличчя. Якщо ви користуєтеся косметикою зі силіконами, то очищуйте шкіру засобами на основі олії, щоб розчинити їх. Закупорюють пори і викликають акне. Силікони не покращують стан шкіри, а лише створюють тимчасовий ефект ідеально рівного рельєфу, гладкості, краси. Це відбувається внаслідок того, що силікони заповнюють зморшки і пори. Як наслідок: бруд зсередини пор стає неможливо очистити, що згодом призводить до появи акне і вугрового висипання. Якщо у вас жирна чи комбінована шкіра, то мінімізуйте використання косметики з силіконом. Найбільш небезпечним для шкіри вважають силікон-диметикон. На етикетці його позначають "dimethicone".



Силікони потрібні в косметиці, щоб продовжити термін зберігання / Фото Unsplash

Зупиняють регенерацію клітин. Силікони накопичуються в шкірі, чим заважають їй оновлюватися. Цикл оновлення клітин в цілому становить 28 днів, але накопичені силікони створюють бар'єр, який заважає злущуванню омертвілих клітин та утворення нових. Через це шкіра тьмяніє, виникають запальні реакції, зморшки і лущення.

Силікони накопичуються в шкірі, чим заважають їй оновлюватися. Цикл оновлення клітин в цілому становить 28 днів, але накопичені силікони створюють бар'єр, який заважає злущуванню омертвілих клітин та утворення нових. Через це шкіра тьмяніє, виникають запальні реакції, зморшки і лущення. Заважають корисним речовинам проникати в шкіру. Повністю прибрати силікони зі шкіри важко – вони утворюють дуже щільний бар'єр. Якщо першим кроком вашої б'юті-рутини є використання засобу для чищення на основі силіконів, то можете вже не наносити креми, сироватки, еліксири, праймери, адже вони не принесуть жодної користі. Силіконовий бар'єр блокує можливість інших компонентів абсорбуватися в шкіру у випадку нашарування продуктів.



Косметика зі силіконами / Фото Unsplash

Як позначають силікони на косметиці