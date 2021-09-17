Морський мох ще називають "ірландським мохом". Останні декілька років компонент став особливо популярним і продемонстрував свої властивості у застосуванні в косметичних цілях. Такий мох часто включають у склад доглядових б'юті-продуктів.

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Чому морський мох корисний для шкіри

Морський мох, який отримують з червоних водоростей, містить велику кількість вітамінів і мінералів. Завдяки багатому складу на корисні елементи мох підходить для внутрішнього і зовнішнього місцевого застосування. Згідно з даними компанії Spate, яка досліджує тренди у б'юті-індустрії, за січень 2021, пошуки морського моху за останні кілька років стабільно виросли на 207, 7 відсотків.

Додамо, що гель з морського моху вже десятки років використовують для приготування традиційних напоїв і їжі на Карибських островах та в Ірландії. Історія також розповідає, що морський мох застосовували в інших культурах для боротьби з кашлем і пониженим лібідо.



Косметика з морським мохом / Фото Unsplash

Переваги морського моху для догляду за шкірою

Завдяки вмісту мінералів та вітамінів він заспокоює такі запалення на шкірі, як екзема і псоріаз.

Морський мох також містить сірку, тому володіє антибактеріальними, противірусними і протимікробними властивостями, що допомагає збалансувати мікробіом дерми. Лікарка-дерматологиня Schweiger Dermatology Group з Нью-Йорку, Карен Гаммерман додає: "Високий вміст сірки може зменшити надмірне вироблення шкірного сала. Разом з антибактеріальною дією на бактерії, які викликають акне, це сприяє зменшенню прищів".

Інгредієнт бореться з ознаками старіння і сезонними змінами на шкірі (такими, як зимова сухість). У складі морського моху є кальцій, магній, калій, вітамін A і вітамін K – важливі елементи, з яких складається людський організм. Вони здатні зменшувати зморшки, зволожувати і захищати шкіру від подразників навколишнього середовища.

Перш ніж користуватися косметикою на основі морського моху, проконсультуйтеся з косметологом. Карен Гаммерман зазначає, що власниці чутливого типу шкіри можуть отримати подразнення від згаданого суперпродукта.



Догляд за шкірою обличчя / Фото Pexels

Чи можна робити доглядові засоби з морського моху в домашніх умовах

Якщо ви раніше не користувалися засобами з морським мохом, то варто почати з якісної професійної косметики. "Морські водорості можуть накопичувати токсичні важкі метали: кадмій, ртуть, свинець і миш'як, тому важливо, щоб морський мох був отриманим із перевірених джерел", – каже Гаммерман.

Також не варто довіряти лише позначці "органічний". Адже вона не гарантує, що цей мох є кращим за інші варіанти, а такий термін в індустрії краси використовують дуже часто. Тому замість експериментів з морським мохом у чистому вигляді, знайдіть засіб, який поєднує в собі кілька сумісних інгредієнтів, аби отримати від нього максимальну користь.