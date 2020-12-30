Як правильно очищувати шкіру: 5 простих кроків
Шкіру необхідно очищувати щоранку та щовечора належним чином, аби бути задоволеними її станом. Експерти у сфері краси визначили 5 простих кроків, які повинні стати частиною вашої б’юті-рутини.
Очищувати шкіру потрібно не лише регулярно, але й правильно. Cosmopolitan поділився корисними б’юті-порадами.
Читайте також: Поверніть обличчю свіжість, а фігурі – стрункість: як відновити красу після свят
Як правильно очищувати шкіру
- Не тріть надто сильно очі. Аби добре очистити очі від залишків макіяжу, жінки дуже інтенсивно труть очі ватними дисками або просто вологими руками. Проте таким чином ви не лише не досягнете бажаного результату, але й травмуєте шкіру. Косметологи рекомендують змочувати ватні диски у спеціальному засобі для демакіяжу, прикладати їх до очей на декілька хвилин, потім обережно погладжувати ними відповідну ділянку, а перед та після процедури варто вмивати обличчя звичайною водою. Якщо ви порушите ритуал і видалятимете косметику з обличчя проти масажних ліній, то навколо очей з’являться передчасні зморшки а ніжна шкіра подразнюватиметься.
- Використовуйте усі засоби за їхнім призначенням. Коли у жінок обмаль часу, то зазвичай вони можуть знімати макіяж засобом для вмивання або милом. Але усі доглядові продукти мають своє індивідуальне призначення, тому не можна йти проти правил, якщо хочете мати свіжу, доглянуту і тонізовану шкіру.
- Не можна нехтувати тоніком. На етикетці такого продукту можна знайти нагадування, що він готує шкіру до нанесення крему. І це правда. Коли ви видаляєте косметику з обличчя і вмиваєтеся водою, то pH дерми порушується – верхній шар шкіри стає сухим і вразливим. Тонік містить корисні речовини, які сприяють відновленню кислотно-лужного балансу. Також він прибирає залишки очищувальних засобів, робить пори ще чистішими та сприяє кращому вбиранню крему для обличчя. Зокрема, звертайте увагу на додаткові можливості тоніків. Деякі з ним володіють матуючим, зволожувальним та іншими ефектами.
- Скрабуйте шкіру не частіше 1-2 разів на тиждень. Надмірна ексфоліація пошкоджує стан молодих клітин шкіри. Користуватися скрабами і пілінгами потрібно для відновлення епідермісу та запобігання передчасному старінню: жирну шкіру можна скрабувати 2 рази на тиждень, для сухої достатньо 1 разу. Не проводіть процедуру, якщо на обличчі є висипання. Також при нанесенні скрабу уникайте ділянки навколо очей і губ.
- Завжди уважно читайте перелік інгредієнтів. Важливо, аби косметика для очищення шкіри не містила спирту, парабенів та барвників, бо вони негативно впливають на стан шкіри. Натомість обирайте продукти, у складі яких є екстракти зерен і вітаміни E та B.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter