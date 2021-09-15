Стан шкіри змінюється під час переходу між сезонами. Вона стає сухою або, навпаки, більш жирною з висипаннями. Тому насамперед потрібно скорегувати звичну б’юті-рутину та користуватися новими доглядовими засобами.
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Як доглядати за шкірою восени
- Змініть очищувальний засіб. Якщо влітку тоніки та легкі лосьйони на основі спирту нейтралізували жирний блиск на шкірі, то восени варто віддати перевагу м’яким очищувальним засобам із кремовою текстурою. Адже пересушувати дерму не можна. Ефективними для вмивання є пінка, гідрофільна олія, а також молочко для демакіяжу. Для осені підійде лише ензимний пілінг, який власницям нормальної шкіри потрібно робити 1 раз на тиждень, а жирної – 2 рази на тиждень, сухій шкірі знадобиться пілінг не частіше 1 разу на 2 тижні. Процедура допоможе позбутися від відмерлих частин дерми, що запобіжить появі висипань.
- Знадобляться кислоти. В осінню б'юті-рутину варто включити освітлювальні засоби, які боротимуться з пігментними плямами. Також не забудьте подбати про омолодження обличчя. У нагоді стануть кислотні пілінги і креми. Додамо, що вибір кислот треба довірити лікарю-косметологу. До того ж спеціаліст зможе провести вам професійний пілінг.
Осінні проблеми зі шкірою / Фото з інстаграму @johannelandbo
- Регулярне зволоження. Замість легкого зволожувального крему, яким ви користувалися влітку, знадобляться більш жирні текстури. Для кращого ефекту двічі на тиждень використовуйте маски для обличчя – професійні або домашні. Маски, які можна придбати у косметичній крамниці, повинні містити гіалуронову кислоту, аби зволожити глибокі шари дерми, позбавити її відчуття сухості та стягнутості.
- Не нехтуйте живильними кремами. Окрім зволожувального крему зі щільною текстурою, шкірі потрібен ще й живильний. Зокрема, якщо є необхідність позбутися від конкретних проблем на обличчі, то використовуйте спеціальні сироватки, які може порадити косметолог.
Запорука красивої шкіри – правильний догляд / Фото з інстаграму @johannelandbo
- Захищайте капіляри. Коли надворі стає холодно, то капіляри розширюються. Щоб не мати такої червоної павутинки чи зірочок на обличчі, заздалегідь наносіть захисний крем, який ще називають cold-кремом. А рожевий колір на щоках зникне, якщо користуватися засобами із позначкою "від куперозу".