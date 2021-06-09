Чому відшарувався ніготь після манікюру: причини і що робити далі

Інколи після чергового манікюру у вас може неочікувано відшаруватися ніготь. Ця проблема є не лише естетичною. Якщо ігнорувати її, то ніготь може запалитися, нагноїтися і не зможе нормально рости.

Лікарка-дерматовенерологиня, косметологиня Анна Кравчук розповіла про причини, симптоми і лікування відшарованого нігтя. Якщо оперативно відреагувати на проблему, то можна уникнути ще гірших наслідків.

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Що потрібно знати про відшарування нігтя

Оніхолізис – це явище, коли ніготь відшаровується від нігтьового ложа, тобто від живої шкіри в підставі нігтьової пластини. Зазвичай ніготь "відстає" на вільному краї або з боку бічних валиків. Тоді змінюється і колір нігтьової пластини. Він стає білувато-сірим. А сам ніготь поступово починає розшаровуватися і відламуватися під час виконання гігієнічних процедур.

У випадку оніхолізису порушується мікроциркуляція і живлення нігтя. Через новоутворену порожнечу потрапляють грибки, бактерії з повітрям безперешкодно проникають в нігтьову кишеню між пошкодженим нігтем і тканинами шкіри, де починають розмножуватися. Якщо в глибокі шари епідермісу потрапляють патогенні мікроорганізми, то ніготь набуває коричневого або синього відтінку, нагноюється. Як наслідок: шкіра червоніє, свербить, кутикула відстає, а іноді навіть покриття здувається через присутність рідини в "кишені".

Спеціалісти відрізняють частковий (крайовий) і тотальний онахолізис. Ознакою крайового є пошкодження частини нігтя у вигляді смуги, тотального – пошкоджений весь ніготь у формі півмісяця або трапеції.

Причини відшарування нігтя

Нейл-майстер використовував неякісний або прострочений лак чи базу.

Робочий інструмент не був продезінфікованим.

Майстер манікюру занадто стоншив або травмував нігтьову пластину під час спилювання гель-лаку фрезером.

Ніготь стиснувся під час сушіння акрилових лаків під ультрафіолетовою лампою.

Через 21 день після манікюру нігті відростають приблизно на 2 міліметри. Якщо носити гель-лак 5 – 6 тижнів, то він обтяжуватиме ділянку росту і вільний край нігтя. Тому знімайте манікюр після 3 тижнів носіння.

Побутова травма.

Алергія на знежирювач, праймер, ультрафіолет.

Носіння довгих нігтів, рівних нігтьовому ложу – якщо довжина відрощеного нігтя дорівнює довжині нігтьового ложа, вільний край працює на відрив. Під час контакту з предметами побуту або поверхнями він піднімається, щоразу відриваючись від нігтьового ложа.

Додамо, що оніхолізис може виникати і на нігтях пальців ніг, якщо ви носите тісне або незручне взуття.

Як лікувати відшарований ніготь

Якщо у вас виникли підозри на оніхолізис, то насамперед зверніться до дерматолога. А також зніміть акуратно покриття, не покривайте ніготь нічим, не розпарюйте і не заклеюйте пластиром. Користі від таких маніпуляцій не буде.

У випадку підтвердження діагнозу пошкоджену частину нігтьової пластин, тобто "кишеню" потрібно видалити. Це повинен зробити фахівець. Згодом форма нігтя відновиться за допомогою реконструювального гелю. Але й можна дозволити нігтю відрости самостійно протягом 3 – 4 місяців.

Анна Кравчук каже: "Після видалення без подальшої реконструкції я раджу обробляти ніготь хлоргекседином та не травмувати. Для зміцнення нігтів введіть в раціон продукти, що містять вітаміни групи А і В, залізо, кальцій. Їжте желе, кисіль, холодець з додаванням желатину – желатин містить близько 85 відсотків білка тваринного походження, який зміцнює нігтьову пластину. Можна приймати вітаміни і мікроелементи у вигляді харчових добавок за рекомендацією лікаря".

Як уникнути відшарування нігтя після манікюру

Знімайте гель-лак через 3 тижні після покриття.

Якщо у вас коротке нігтьове ложе, то варто робити манікюр на коротку довжину нігтів.

Переконайтеся, що майстер використовує одноразовий манікюрний набір.

Інколи нігтям слід дозволити відпочити від гель-лаку на 1 – 2 місяці.

Намагайтеся не травмувати нігті.

Робіть манікюр лише у професійного майстра.

Лікарка-дерматовенерологиня наголошує: "За цукрового діабету, екземи, псоріазу, порушень роботи щитовидної залози може розвинутися гормональний оніхолізис. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, розкажіть про це своєму майстрові, і самостійно стежте за станом нігтів після кожного манікюру. У разі псоріазу і екземи нігтів у ремісії я не рекомендую робити манікюр, оскільки і без того крихкі нігті стоншуються. В крайньому разі, якщо зробити манікюр дуже хочеться, віддайте перевагу короткостроковому необрізному манікюру без вирівнювання нігтьової пластини".