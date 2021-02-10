Чому з'являються синці під очима: причини і методи боротьби

Темні круги і "мішки" під очима не з’являються без причини. Такі особливості на обличчі не лише псують настрій, але загальний зовнішній вигляд. Тому дерматологиня розповіла про причини появи синців під очима та поділилася способами їхнього усунення.

Через потемнілий колір шкіри під очима обличчя має втомлений вигляд. Проте від проблеми можна позбутися, якщо вона не є ознакою певних захворювань. Детальнішою інформацією поділилася лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Анна Кравчук.

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Причини появи синців під очима

Анатомічно тонка шкіра у відповідній ділянці. У всіх шкіра під очима є тоншою, ніж в інших місцях. Це спричинено майже повною відсутністю сальних залоз під очима та розташуванням щільної мережі кровоносних судин і кругового м’язу очей. Оскільки круговий м’яз має темно-червоне забарвлення, а судини – червоно-синє, то й шкіра у цій ділянці темна і виділяється. У такому випадку темні круги мають хронічний характер.

У всіх шкіра під очима є тоншою, ніж в інших місцях. Це спричинено майже повною відсутністю сальних залоз під очима та розташуванням щільної мережі кровоносних судин і кругового м’язу очей. Оскільки круговий м’яз має темно-червоне забарвлення, а судини – червоно-синє, то й шкіра у цій ділянці темна і виділяється. У такому випадку темні круги мають хронічний характер. Нестача жиру. Із плином років організм старіє природним шляхом. Запускається цей процес вже у 25 років. Тоді навіть тоншим стає жировий прошарок під очима, якого завжди мало, а потім він ще й опускається. Тоді знову ж таки помітно темний відтінок кровоносних судин і кругового м’язу очей.

Із плином років організм старіє природним шляхом. Запускається цей процес вже у 25 років. Тоді навіть тоншим стає жировий прошарок під очима, якого завжди мало, а потім він ще й опускається. Тоді знову ж таки помітно темний відтінок кровоносних судин і кругового м’язу очей. Пігментація. Ця особливість може бути у вас з народження або з’являтися з часом: круги під очима матимуть коричневе або жовтувате забарвлення. Такі ознаки є сигналом пришвидшеного вироблення меланіну та надмірної його кількості. Зазвичай гіперпігментація спровокована генетичною схильністю.

Ця особливість може бути у вас з народження або з’являтися з часом: круги під очима матимуть коричневе або жовтувате забарвлення. Такі ознаки є сигналом пришвидшеного вироблення меланіну та надмірної його кількості. Зазвичай гіперпігментація спровокована генетичною схильністю. Дефіцит сну й інші проблеми. Коли ви мало спите та недостатньо відпочиваєте, то втома впливає на загальний стан шкіри, яка мала б регенеруватися уві сні. Синці під очима через брак сну матимуть сірий відтінок.

Коли ви мало спите та недостатньо відпочиваєте, то втома впливає на загальний стан шкіри, яка мала б регенеруватися уві сні. Синці під очима через брак сну матимуть сірий відтінок. Глибоко посаджені очі. Це генетична особливість, яка візуально спричиняє ефект темних кіл під очима. Насправді їх немає, але за певного освітлення очі дають тінь.

Як позбутися від синців під очима

Здоровий сон та якісний відпочинок.

Застосування патчів.

Масаж охолодженим гель-роликом.

Використання сироватки з гіалуроновою кислотою, колагеном, вітаміном C, E, екстрактами рослин і ягід у складі.

Консилер.

Зокрема, у випадку тонкої шкіри або судин, близько розташованих до верхнього шару дерми, допомогти може освітлювальна мезотерапія та контурна пластика. Суть першої процедури полягає в періодичному введені під шкіру коктейлю з гіалуроновою кислотою, вітамінів та амінокислот. Для пластичного контуру вколюють прозорий філер на основі гіалуронової кислоти в носослізну борозну. Спеціаліст призначає вам курс, який залежить від стану вашої шкіри. Загалом ефект опісля зберігається від 6 до 12 місяців.

Анна Кравчук також рекомендує регулярно використовувати професійний крем для зони навколо очей. Наприклад, гіперпігментацію можна усунути за допомогою освітлювальних кремів, сироваток, пілінгів.

відрізняйте хронічні набряки та грижі під очима від синців. Тому раптове потемніння шкіри у зазначеній ділянці може бути сигналом про проблеми зі серцево-судинною системою, нирками, печінкою. Тоді зверніться до терапевта та здайте необхідні аналізи.