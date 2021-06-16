Бути водночас кокетливою, граційною, енергійною, мати красиву укладку і вдалий мейк-ап – справжнє вміння, яким володіють лише представниці прекрасної статі. Жіноча краса може бути різною, адже у кожного свої вподобання. Саме у цій неповторності та унікальності є її особливість.

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Щоб відзначити таке свято, існує декілька ідей: присвятіть день догляду за собою, підіть у спа, на масаж, зробіть ефектну укладку в салоні або своїми руками і доповніть образ натуральним макіяжем. Потім відправтеся на прогулянку і зачаровуйте оточуючих своєю красою.

Що таке природна жіноча краса та які є критерії привабливості

Стандарти краси змінювалися у різні епохи. Щоб бути гарною, жінки вдавалися до різноманітних процедур: від токсичної косметики зі свинцем у XVIII столітті до пластичних операцій та б’юті-уколів сьогодні. Проте тепер визначення краси розширюється, тому саме поняття "ідеальної зовнішності" зникає.

На обкладинках модних глянців можна побачити різних моделей: Вінні Гарлоу зі захворюванням вітиліго, Еллі Голдстейн зі синдромом Дауна, Алек Век з особливим натуральним волоссям, а також інші жінки з різним відтінком шкіри і параметрами, сивим волоссям і зморшками. Проте кожна з них виглядає прекрасно і робить свій важливий внесок в індустрію моди і краси, де тепер є місце всім.

З нагоди святкування Дня природної жіночої краси ТСН підготували сюжет, у якому дізналися все про сучасну уяву про жіночу красу. За словами науковців, сприйняття краси надзвичайно суб’єктивне. Адже на нього впливають десятки факторів: від суспільства, у якому зростала людина, до особливостей зовнішності найближчих родичів.

Зокрема, журналісти запитали українців, якою повинна бути красива жінка. Деякі відповіді були особливо цікавими і глибокими.

Що для українців робить жінку красивою?

"Найкрасивіша жінка – моя";

"Інтелектуальні здібності, мудрість жіноча, хитрість, вміння взаємодіяти з чоловіком. Всі дивляться на зовнішність, але це не головне";

"Вміння тримати себе, не давати себе в образу. Жінка повинна давати зрозуміти чоловіку, що у неї гідність";

"Якщо ж це справді так, то що тоді краса, чому її сприймають всі, як воду в спеку? Чи глек вона, де гаснуть небеса, чи це вогонь, що мерехтить у глеку? Заболоцький";

"Найбільш важливо, як жінка себе сприймає. Те, як вона себе сприймає, так і її сприймають оточуючі, відчувають її внутрішній настрій стосовно себе".

Внутрішній стан, впевненість у собі, настрій – саме це приваблює у жінках і робить їх красивими в очах інших. Це підтвердила й психологиня Катерина Мартишева, опираючись на результати соціологічних опитувань.

Як натуральний макіяж може підкреслити природну красу: зіркові приклади