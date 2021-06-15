Makeup-помилки робить чи не кожна дівчина. Тому в цьому немає нічого катастрофічного. Але на них потрібно вчитися та вдосконалювати свої навички.

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Помилки у макіяжі

Особливості нанесення тону. Якщо у вас є певні недоліки на шкірі, то при спробі нанести тон відлущуються дрібні частинки дерми. Саме це перешкоджає у створенні ідеального макіяжу. Аби підготуватися до нього, почніть зі зволоження поверхні шкіри тоніком. При цьому особливої уваги заслуговує шкіра навколо очей і ділянки мімічних зморшок. Таким чином можна запобігти закупорюванню в них тону.

Якщо у вас є певні недоліки на шкірі, то при спробі нанести тон відлущуються дрібні частинки дерми. Саме це перешкоджає у створенні ідеального макіяжу. Аби підготуватися до нього, почніть зі зволоження поверхні шкіри тоніком. При цьому особливої уваги заслуговує шкіра навколо очей і ділянки мімічних зморшок. Таким чином можна запобігти закупорюванню в них тону. Підкреслення вилиць. Під час контурингу обличчя не потрібно наносити чітку лінію від ділянки вуха до кінчиків губ. Адже природна частина вилиць не настільки довга і визначається серединою щік – все інше повинно залишатися затемненим. Виконуйте розтушування рівномірно і відповідно до природної геометрії вашого обличчя. Важливо зберігати максимально природний вигляд вилиць.

Неправильні тіні. Не користуйтеся відтінками тіней, які схожі на колір ваших очей. Такі тіні можуть позбавити вас природного контрасту. Наприклад, власницям блакитних очей не потрібно наносити на повіки тіні блакитних відтінків, бо погляд стане нудним і невираженим. Натомість зверніть увагу на темні помаранчеві, зелені відтінки, які, навпаки, підкреслять привабливість небесних очей.

Не користуйтеся відтінками тіней, які схожі на колір ваших очей. Такі тіні можуть позбавити вас природного контрасту. Наприклад, власницям блакитних очей не потрібно наносити на повіки тіні блакитних відтінків, бо погляд стане нудним і невираженим. Натомість зверніть увагу на темні помаранчеві, зелені відтінки, які, навпаки, підкреслять привабливість небесних очей. Макіяж брів. Продукт для брів не можна наносити на них, як помаду на губи. Якщо ви візуально опустите кінчик брови надто низько, то отримаєте втомлений і невиразний погляд, а надто виділений початок створить неприродно чіткий ефект. Щоб підкреслити брови зверху і знизу за їхньою формою, використовуйте скошений пензель. Цікавий лайфхак: початок брів повинен бути менш чітким, а промальовувати його можна лише залишками тіней на пензлі.