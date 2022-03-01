Паническая атака имеет много признаков, в том числе ощущение нехватки воздуха, духота, тошнота и другие. Но даже в такой сложной и нестабильной ситуации этого можно избежать.

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Как преодолеть паническую атаку

Правило 5 секунд

Макар Шейко делится важным советом: "Есть правило пяти секунд. Вдыхайте и считайте до 5, задержите дыхание и считайте до 5, выдыхайте и считайте до 5. Повторите 5 раз. И напоминайте себе: все хорошо! Это пройдет".

Упражнение 4 – 7 – 8

Кейт Якобс предлагает попробовать еще одну действенную технику дыхания . "Дышите 4 - 7 - 8 под мою цифру (или можете включить себе метроном онлайн). Вдыхаем через нос на четыре, задерживаем дыхание на семь и выдыхаем через нос на восемь. Итак сразу повторите весь цикл. Если чувствуете, что напряжение слишком сильно, попробуйте выдохнуть через рот, свернув губы трубочкой, словно задуваете свечу. Вдох – всегда только через нос, объясняет специалист.

Техника попеременного дыхания

Остановить паническую атаку поможет полезная техника дыхания. Кейт рассказывает о ней подробно: "Нади садхан – техника попеременного дыхания через левую и правую ноздри, для которой мы используем пальцы правой руки. Закрывая правую ноздрю большим пальцем и положив указательный и средний пальцы на переносицу, вдохните через левую ноздрю. пальцем и мизинцем, а правую ноздрю откройте и выдохните набранный слева воздух через нее, после чего вдохните правой ноздрей и поменяйте положение пальцев, зажав правую и выдыхая через левую ноздрю, и будет один цикл. Таким образом, вы начинаете второй цикл и можете делать их столько, сколько нужно".

Важно: специалисты добавляют, что выполнение этих и почти всех дыхательных техник требует ровного положения тела, поэтому не забывайте тянуться за макушкой вверх, а также попробуйте встать или сесть в такое положение, чтобы давление массы на поверхность под вами равномерно распределялось вашим телом (между ягодицами) или стопами).

Спасение в ежедневных практиках

Каждый день в 9:00 и в 21:00 по киевскому времени Кейт будет выходить в эфир в своем инстаграмме. Все желающие могут присоединиться к практике дыхания. Марафон медитаций уже стартовал.