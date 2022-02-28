Схуднути можна навіть без особливих зусиль. Вже за місяць прості звички зроблять вас стрункішими і додадуть тілу бажаного рельєфу. Також корисні правила життя покращать загальний тонус тіла і врятують вас від хронічного переїдання.

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Як стати стрункішою і покращити своє самопочуття за місяць

Приберіть всі подразники на час прийому їжі

Зазвичай люди схильні до переїдання через неможливість цілковито зосередитися на їжі. Наприклад, під час прийому їжі не варто читати, дивитися відео на ютубі, гортати стрічку новин або робити покупки в інтернет-магазині. Така звичка є згубною. Адже таким чином мозок концентрується на ваших сторонніх завданнях і вже не може контролювати, скільки ви з’їли. Спробуйте їсти в тишині, зосереджуючись лише на смаку страви і на відчутті ситності. Їжа буде смачнішою, а вага чарівним методом почне знижуватися.

Припиніть пити чай зі солодощами

Чай може бути найбільш калорійною стравою, тому що майже завжди його вживають із різними солодощами з вмістом цукру. Від цукерок, тістечок й інших шкідливих продуктів важко відмовитися, бо ми звикли їх їсти ще з дитинства. Проте регулярне вживання солодощів може зашкодити вашій фігурі та призвести до різноманітних небезпечних хронічних захворювань. Щоб звикнути пити чай без смаколиків, може знадобитися певний час.

Замість того, щоб купувати тістечка і шоколад, виберіть хороший листковий чай і намагайтеся заварювати його відповідально. Можна навіть організувати імпровізовану чайну церемонію, не виходячи з дому. Справжній китайський або індійський чай володіє яскравим насиченим смаком, який навіть не захочеться затьмарювати солодощами. Пиття чаю можна розбавляти іншими прийомами їжі за часом з інтервалом 3 – 4 години. Це допоможе уникнути переїдання і набору зайвої ваги.



Про стан тіла потрібно завжди дбати / Фото з інстаграму @thenoisetier

Ходіть пішки

Звичка – банальна, але корисна. Варто належним чином оцінювати важливість ходьби. Завдяки такій пораді можна переключити увагу, розвантажити голову, а також тримати тіло в тонусі. Звісно, прогулянка швидким кроком не є альтернативою регулярного тренування у спортзалі, але сприятиме хорошій формі. Під час ходьби (особливо, якщо ходити швидко і правильно працювати з м'язами) вмикається майже вся мускулатура, підтягуються ноги, спина і сідниці. Спробуйте якомога частіше пересуватися пішки, якщо дозволяє час і відстань, і вже через місяць результат буде помітним.