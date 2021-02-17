Для краси рук: що зробити, щоб ніколи не обрізати кутикулу

21:46

Обрізання кутикули займає чимало часу. Проте з відрослою кутикулою нігті мають неестетичний вигляд. Якщо ви віддаєте перевагу домашньому манікюру або взагалі любите naked nails, то для вас буде корисним спосіб, який допоможе майже ніколи не обрізати кутикулу.