Нові та цікаві: 7 головних трендів у весняному манікюрі 2021
Весняний манікюр – особливий. Адже він повинен символізувати перше сонячне тепло, розквітлі дерева та аромат кохання у повітрі. Зокрема, кожній модниці важливо, щоб нейл-дизайн був не лише символічним, але й практичним та трендовим. Тому варто дізнатися про весняні тенденції у манікюрі 2021.
Джерело:Cosmopolitan
До створення весняного дизайну нігтів потрібно готуватися заздалегідь. Цьогорічні нейл-тренди дивують поєднанням простоти та вишуканості водночас.
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Модний манікюр на весну 2021: 7 головних трендів
Квітковий принт
Абстракція
Рожевий колір
Максимальна натуральність
Мікс кольорів
Шахові мотиви
Пастельні відтінки
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