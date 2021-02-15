Весняний манікюр – особливий. Адже він повинен символізувати перше сонячне тепло, розквітлі дерева та аромат кохання у повітрі. Зокрема, кожній модниці важливо, щоб нейл-дизайн був не лише символічним, але й практичним та трендовим. Тому варто дізнатися про весняні тенденції у манікюрі 2021.