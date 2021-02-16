Як відновити стан нігтів після гель-лаку: 5 ефективних порад
Якщо ви вирішили дозволити своїм нігтям "відпочити" від гель-лаку, то варто скористатися корисними порадами, які допоможуть швидко відновити стан нігтьової пластини. Адже нігтям без покриття потрібен спеціальний догляд.
Джерело:Cosmopolitan
Аби нігтьова пластина оперативно відновилася та зміцнилася після тривалого носіння гель-лаку, існує кілька дієвих порад. Окрім доглядових процедур, вам також знадобиться скорегувати свій раціон харчування.
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Як швидко відновити нігті після гель-лаку
- Перегляньте своє щоденне меню. Саме харчування має вагомий вплив на стан нігтьової пластини. Важливо, аби ваш раціон включав продукти, які багаті вітамінами A і B5. Вони зміцнюють нігті та пришвидшують їхнє відновлення. Вітамін B5 можна знайти у фундуку, гречці, вівсянці, цвітній капусті, печінці, курячому філе, молочних продуктах і в рибній ікрі. А морква, броколі, персики, риб’ячий жир, сир, паприка, шавлія, глід, карі, материнка і базилік містять вітамін A.
- Користуйтеся відновлювальними лаками. Після зняття покриття нігті стають ламкими, розшарованими та дуже чутливими. Зміцнювальні та відновлювальні лаки на основі кератину, кальцію і вітамінів допоможуть утриматися від повернення до селевого покриття.
- Робіть ванночки для нігтів. Якщо ви відмовилися від гель-лаку, то робіть для нігтьової пластини живильні ванночки, адже тепер корисні речовини можуть проникати у структуру нігтя. Таку процедуру можна повторити в домашніх умовах. Для цього nail-експерти рекомендують використовувати морську сіль, йод та відвар ромашки, а також оливкову і касторову олію.
- Під час прибирання і миття посуду носіть рукавички. Хімічні засоби, які призначені для ефективного очищення певних поверхонь від бруду, містять агресивні компоненти. Ці сполуки проникають через слабку нігтьову пластину в шкіру та можуть спровокувати алергічну реакцію, запалення, фурункули.
- Робіть масаж рук і пальців. Таким чином ви зможете стимулювати метаболізм і покращити кровообіг. Для процедури можна використовувати спеціальні масажні засоби та олії. Зокрема, пом’якшити кутикулу можна за допомогою відповідних косметичних продуктів.
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