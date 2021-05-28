Прості поради інколи можуть бути найбільш дієвими. Особливо, якщо це стосується догляду за волоссям. Адже правильний догляд, масаж та інші фактори можуть забезпечити вашим локонам красу і здоров'я.

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Як зробити волосся густішим

Доглядайте за шкірою голови. Олії, маски і бальзами для блиску і гладкості волосся надають лише косметичний ефект. Якщо ви хочете, аби локони також були міцними і здоровими, то варто звернути увагу на спеціалізовані засоби для шкіри голови: живильні маски і пілінги, які стимулюють кровопотік у шкірі голови і збагачують волосяні цибулини необхідними компонентами для швидкого росту волосся.

Олії, маски і бальзами для блиску і гладкості волосся надають лише косметичний ефект. Якщо ви хочете, аби локони також були міцними і здоровими, то варто звернути увагу на спеціалізовані засоби для шкіри голови: живильні маски і пілінги, які стимулюють кровопотік у шкірі голови і збагачують волосяні цибулини необхідними компонентами для швидкого росту волосся. Робіть масаж. Щоб активізувати циркуляцію крові у шкірі голови і роботу волосяних фолікул, щодня розчісуйте волосся масажною щіткою протягом 5 – 10 хвилин, а також масажуйте голову пальцями під час миття. Ще можна використовувати скребок гуаша, але важливо не натискати ним сильно на голову.

Консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати вітаміни. Різних вітамінних комплексів існує чимало, які обіцяють оперативно й ефективно зробити ваше волосся здоровим і пришвидшити його ріст. Проте надмірна кількість вітамінів в організмі, як і їхня нестача, може бути шкідливою. Саме до цього може призвести неупорядкований прийом різноманітних добавок.

Різних вітамінних комплексів існує чимало, які обіцяють оперативно й ефективно зробити ваше волосся здоровим і пришвидшити його ріст. Проте надмірна кількість вітамінів в організмі, як і їхня нестача, може бути шкідливою. Саме до цього може призвести неупорядкований прийом різноманітних добавок. Користуйтеся термозахистом. Здоров'ю волосся дуже загрожують термоприлади для вкладання. Тому завжди перед їхнім використанням наносіть на волосся термозахист, який призначений утворювати на кожній волосині захисну плівку, що вбереже їх від пошкодження і випадіння у майбутньому.