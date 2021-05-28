Сміливі і яскраві експерименти з кольором волосся за останній рік частково втратили свою актуальність. Натомість можна вдатися до усвідомлених природних б'юті-змін, які будуть не менш стильними. Вам знадобляться модні ідеї для натхнення.

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Які відтінки будуть в моді цього літа

Контрастні відблиски на волоссі

Колористи переконані, що темні локони з м'якими світлими відблисками будуть особливо популярними влітку 2021. За допомогою контрастного фарбування можна додати образу сексуальності і жіночності. Зверніть увагу на такі модні поєднання: золото, мед і пшениця на русявому волоссі.

Ніжний олов'яний "блонд"

Аби мати красивий і модний імідж влітку, пофарбуйтеся в однин з трендових відтінків "блонду". Вибирайте серед кремового, бежевого, лляного, пшеничного, каліфорнійського. Якщо ви прихильниця більш холодних варіантів, то можна пом'якшити платиновий або олов'яний "блонд" додаванням золотистого відливу. Зокрема, спробуйте пофарбувати лише коріння пшеничним відтінком або трішки додати каштанового тону, аби отримати більш гармонійний результат.

Теплий русявий

Природний колір волосся – тренд літа 2021. Найбільш популярними у цьому сезоні будуть натуральні відтінки. Чудовим прикладом можуть слугувати теплі русяві локони, як у супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Каліфорнійський балаяж

Майже усі "ангели" Victoria's Secret вже спробували каліфорнійське мелірування. Щоб досягти омріяного ефекту, варто ніжно переплести декілька м'яких і теплих тонів фарби з вашим натуральним кольором волосся. Правильний результат – враження вигорілого на сонці волосся.

Мелірування на каштановому волоссі

У цьому випадку потрібно брати за основу світло-каштанове волосся, а контрастні пасма забарвити в ніжні кремові і пшеничні тони. Щоб образ був абсолютно трендовим, додайте акцентні пасма біля обличчя.

М'яке омбре

Можливо, омбре вже не таке актуальне, як раніше, але за допомогою цієї техніки можна досягти модного результату. Важливо розтягувати колір максимально делікатно та уникати різких переходів. Стильна ідея омбре для літа – карамельний і каштановий градієнт (зверху пасма повинні бути темнішими, а знизу – світлішими).

Полум'яний мідний

Знаменитості та моделі демонструють ще одну модну ідею для літнього фарбування – це мідно-руде волосся. Вибирайте відтінок, який гармоніюватиме з вашим тоном шкіри. Палітра різноманітна: від полуничного, глибокого імбирного і яскраво мідного до більш прохолодного каштанового.

Попелясто-коричневий "блонд"

У літньому сезоні грибний колір волосся вдосконалиться. Тепер його модна варіація буде м'якшою з додаванням коричневого підтону. Не забувайте робити акцент на корені. Вони повинні бути темнішими.

Карамельний балаяж

Пасма саме такого кольору дедалі більше фігурують у соцмережах. У виборі холодних чи теплих відтінків звертайте увагу на свій кольоротип. У літньому сезоні найбільш популярним буде карамельний балаяж.

Гарячий шоколад

Брюнеткам сподобається тренд на відтінок гарячого шоколаду для літнього фарбування 2021. Якщо ви захочете більш кардинальних змін, то спробуйте golden brunette – класичний шоколадний відтінок у поєднанні зі золотистими пасмами.

Світлі пасма біля обличчя

Відтінок пасм, які красиво обрамлятимуть ваше обличчя влітку, також повинен бути модним. Аби отримати стильний і привабливий результат, пофарбуйте їх у найсвітліший відтінок, який дозволяє природний колір вашого волосся.

Пастельні відтінки

Якщо ви прихильниця яскравих б'юті-перевтілень, то пастельне волосся стане найкращим вибором. Вже багато зірок спробували фарбування в персикові, блакитні, лавандові і рожеві відтінки. Чому б вам не стати наступною?