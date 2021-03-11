8 марта 2021 года дом парфюмерии Guerlain вместе с ЮНЕСКО и Анджелиной Джоли, которая выступает амбассадором движения пасечников 2021 году в рамках программы для женщин-предпринимателей в области пчеловодства, объединили свои усилия. Поэтому они объявили о совместной программе, которая поможет расширить права и возможности женщин путем ухода за пчелами.

Экопроект будут проводить на территории биосферных заповедников организации при поддержке французской обсерватории апиологии (OFA) для пасечников из разных стран. Напомним, что звезда Голливуда Анджелина Джоли после съемок фильма о Ларе Крофт особенно увлеклась благотворительностью. Поэтому оригинальная инициатива ЮНЕСКО и Guerlain – не первый ее опыт в оказании гуманитарной помощи женщинам.

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Анджелина Джоли и Guerlain запускают экопроект в поддержку женщин-пасечников

Анджелина Джоли будет участвовать в обучении женщин особенностям пасечного бизнеса. Она убеждена, что, когда женщины получают определенные навыки и знания, то их призвание состоит в том, чтобы помогать воспитывать других людей.

Я буду рада встретиться с женщинами со всего мира, которые участвуют в этой программе. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ними и узнать об их культуре и окружающей среде, а также о роли пчел во всем этом. Я надеюсь, что обучение укрепит их независимость, экономическое положение и их сообщество,

– рассказывает Анджелина Джоли.

Экопроект предполагает то, что в течение ближайших 5 лет в ежегодном 30-дневном тренинге, который запустят OFA 21 июня 2021 года в "Массиве Сент-Бом" в Провансе (Франция), примут участие 50 женщин с 5 различных биосферных заповедников ЮНЕСКО. Женщины возьмут опыт Пасечников OFA: теоретические и практические знания о различных аспектах пчеловодства, в частности об управлении профессиональной пасекой.

Цель проекта заключается в том, чтобы расширить права и возможности женщин путем нацеленной на специальные знания стабильной профессиональной деятельности. Когда тренинг закончится, то участницы получат все инструкции, которые будут нужны им, чтобы профессионально ухаживать за пчелами, управлять пасекой. Также после этого женщины-пасечники смогут делиться своими навыками и знаниями с целью обучения других людей.

Также представители проекта обещают построить 2500 ульев в 25 биосферных заповедниках ЮНЕСКО до конца 2025 года. А 50 женщин, которые окончат обучение до конца этого года, смогут получить подготовку и поддержку в создании собственных пчеловодческих хозяйств.