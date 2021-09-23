Перевага чорно-білого монохромного манікюру в його універсальності: його легко повторити, він вдало доповнить як повсякденний образ, так і красиво гармоніюватиме з вечірнім вбранням. Також у виконанні трендового нейл-дизайну форма і довжина нігтьової пластини не мають значення.

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Монохромний чорно-білий манікюр для осені 2021

Використання чорного і білого кольору лаку є класичним для монохромного манікюру. Таке поєднання має завжди доречний і елегантний вигляд. Проте навіть ідеї від Бетіни Гольдштейн ви можете інтерпретувати у різних відтінках.

Перший варіант манікюру від голлівудської нейл-майстрині – це чорно-білий горошок на прозорій основі, який є водночас трішки кумедним і виглядає дуже стильно. Дизайн ідеально підійде для будь-якої форми нігтів: сміливо повторюйте як на коротких квадратних, так і на довгих мигдалевидних.

Наступна ідея монохромного нейл-дизайну – графічний чорно-білий манікюр, в якому половина нігтя покрита білим або чорним лаком, а інша половина – лише нейтральною базою. Такий манікюр особливо ефектно виглядатиме на коротких квадратних нігтях. Також перевага цього манікюру в тому, що його легко зможе повторити кожна красуня в домашніх умовах.

Додамо, що ідей для виконання монохромного манікюру в чорно-білому кольорі дуже багато. Це можуть бути французький нейл-арт, графічні малюнки або прикраси у мінімалістичному стилі.