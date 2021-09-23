Преимущество черно-белого монохромного маникюра в его универсальности: его легко повторить, он удачно дополнит как повседневный образ, так и юудет красиво гармонировать с вечерним нарядом. Также в исполнении трендового нейл-дизайна форма и длина ногтевой пластины не имеют значения.

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Монохромный черно-белый маникюр для осени 2021

Использование черного и белого цвета лака является классическим для монохромного маникюра. Такое сочетание должно всегда быть уместным и элегантно выглядеть. Однако даже идеи от Бетины Гольдштейн можно интерпретировать в различных оттенках.

Первый вариант маникюра от голливудского нейл-мастера – это черно-белый горошек на прозрачной основе, который является одновременно немного забавным и выглядит очень стильно. Дизайн идеально подойдет для любой формы ногтей: смело повторяйте как на коротких квадратных, так и на длинных миндалевидных.

Следующая идея монохромного нейл-дизайна – графический черно-белый маникюр, в котором половина ногтя покрыта белым или черным лаком, а другая половина – только нейтральной базой. Такой маникюр особенно будет эффектно смотреться на коротких квадратных ногтях. Также преимущество этого маникюра в том, что его легко сможет повторить любая красавица в домашних условиях.

Добавим, что идей для выполнения монохромного маникюра в черно-белом цвете очень много. Это можетт быть французский нейл-арт, графические рисунки или украшения в минималистическом стиле.