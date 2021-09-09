Стиль глем-рок у 2021 році переважає не лише в макіяжі, але й у нейл-дизайні. Окрім красивого покриття на нігтях, подбайте, аби шкіра рук була зволоженою, кутикула доглянутою. Акуратний манікюр – це незмінний тренд.
До теми: Інстаграмний манікюр 2021: 5 трендових відтінків, які гарно виглядають на нігтях і на фото
Якщо ви не прихильниця чорного кольору, то віддавайте перевагу іншим палітрам темних відтінків. Наприклад, глибокий відтінок зеленого моху, коричневий, темно-жовтий, чорнильний королівський блюз та інші.
Додамо, що темні кольори лаків можуть неестетично заплямити кутикулу та шкіру навколо нігтя. Якщо ви любите самостійно створювати манікюр, то нанесіть спочатку базове покриття і придбайте спеціальний засіб, який не дозволяє лаку пофарбувати шкіру. Наприклад, рідка стрічка для манікюру. Вона покриває кутикулу та "валики", а потім знімається як плівка.
Надихайтеся добіркою модних ідей та спішіть зробити осінній манікюр, щоб доповнити затишний образ.
Манікюр у темних відтінках: 12 ідей
Осінній манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Темні відтінки ефектно виглядають на нігтях / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland
Сподобається прихильницям глибокого насиченого кольору / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland
Класичний і стильний чорний / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland
Синій бік / Фото з інстаграму @opi
Трендовий леопардовий принт / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Мікс темних відтінків / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Місячний манікюр / Фото з інстаграму @the_gelbottle_inc
Нейл-дизайн з ефектом металік / Фото з інстаграму @tombachik
Черепашковий – новий чорний / Фото з інстаграму @nailplace.manicure
Цікаве поєднання кольорів у манікюрі / Фото з інстаграму @nailplace.manicure
Модний варіант осіннього манікюру / Фото з інстаграму @nailplace.manicure