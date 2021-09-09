Стиль глем-рок у 2021 році переважає не лише в макіяжі, але й у нейл-дизайні. Окрім красивого покриття на нігтях, подбайте, аби шкіра рук була зволоженою, кутикула доглянутою. Акуратний манікюр – це незмінний тренд.

До теми: Інстаграмний манікюр 2021: 5 трендових відтінків, які гарно виглядають на нігтях і на фото

Якщо ви не прихильниця чорного кольору, то віддавайте перевагу іншим палітрам темних відтінків. Наприклад, глибокий відтінок зеленого моху, коричневий, темно-жовтий, чорнильний королівський блюз та інші.

Додамо, що темні кольори лаків можуть неестетично заплямити кутикулу та шкіру навколо нігтя. Якщо ви любите самостійно створювати манікюр, то нанесіть спочатку базове покриття і придбайте спеціальний засіб, який не дозволяє лаку пофарбувати шкіру. Наприклад, рідка стрічка для манікюру. Вона покриває кутикулу та "валики", а потім знімається як плівка.

Надихайтеся добіркою модних ідей та спішіть зробити осінній манікюр, щоб доповнити затишний образ.

Манікюр у темних відтінках: 12 ідей



Осінній манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Темні відтінки ефектно виглядають на нігтях / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Сподобається прихильницям глибокого насиченого кольору / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Класичний і стильний чорний / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Синій бік / Фото з інстаграму @opi



Трендовий леопардовий принт / Фото з інстаграму @charsgelnails_



Мікс темних відтінків / Фото з інстаграму @charsgelnails_



Місячний манікюр / Фото з інстаграму @the_gelbottle_inc



Нейл-дизайн з ефектом металік / Фото з інстаграму @tombachik



Черепашковий – новий чорний / Фото з інстаграму @nailplace.manicure



Цікаве поєднання кольорів у манікюрі / Фото з інстаграму @nailplace.manicure