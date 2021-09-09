Стиль глэм-рок в 2021 году преобладает не только в макияже, но и в нейл-дизайне. Кроме красивого покрытия на ногтях, позаботьтесь, чтобы кожа рук была увлажненной, кутикула ухоженной. Аккуратный маникюр – это неизменный тренд.

К теме: Инстаграмный маникюр 2021: 5 трендовых оттенков, которые красиво смотрятся на ногтях и на фото

Если вы не поклонница черного цвета, то отдавайте предпочтение другим палитрам темных оттенков. Например, глубокий оттенок зеленого мха, коричневый, темно-желтый, чернильный королевский блюз и другие.

Добавим, что темные цвета лаков могут неэстетично запачкать кутикулу и кожу вокруг ногтя. Если вы любите самостоятельно создавать маникюр, то нанесите сначала базовое покрытие и приобретите специальное средство, которое не позволяет лаку покрасить кожу. Например, жидкая лента для маникюра. Она покрывает кутикулу и "валики", а затем снимается как пленка.

Вдохновляйтесь подборкой модных идей и спешите сделать осенний маникюр, чтобы дополнить уютный образ.

Маникюр в темных оттенках: 12 идей



Осенний маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Темные оттенки эффектно смотрятся на ногтях / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Понравится поклонницам глубокого насыщенного цвета / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Классический и стильный черный / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Синий бок / Фото из инстаграма @opi



Трендовый леопардовый принт / Фото из инстаграма @charsgelnails_



Микс темных оттенков / Фото из инстаграма @charsgelnails_



Лунный маникюр / Фото из инстаграма @the_gelbottle_inc



Нейл-дизайн с эффектом металлик / Фото из инстаграма @tombachik



Черепашковый – новый черный / Фото из инстаграма @nailplace.manicure



Интересное сочетание цветов в маникюре​ / Фото из инстаграма @nailplace.manicure