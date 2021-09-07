Манікюр може стати ефектним доповненням аутфіту чи головним акцентом на фото. Спробуйте продемонструвати його на селфі чи трендових предметних знімках із рукою в кадрі. Модні відтінки для нейл-дизайну в цьому сезоні зможуть зібрати тисячі вподобань.
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Аби манікюр був "інстаграмним" не завжди варто однотонне покриття доповнювати абстракцією, градієнтом, трендовим "negative space" і "half-moon", ліпленням, мармуровим покриттям, різноманітними об'ємними деталями та гліттером. Манікюр без додаткового дизайну – це завжди універсальне і стильне рішення.
Варто додати, що серед актуальних відтінків для інстаграм-публікації є глибокий темно-зелений. Він є представником приглушеною палітри кольорів, яка гармоніює з природою, а також найбільш трендовим відтінком для осіннього манікюру 2021. Якщо ви прагнете створити модний однотонний нейл-дизайн, але чорний видається надто сміливим, то зверніть увагу на насичений пляшково-зелений. Такий відтінок вдало підійде до будь-якого тону шкіри.
5 фотогенічних і трендових відтінків манікюру 2021
Пастельний лайм
Лаймовий нейл-арт / Фото з інстаграму @browngirlhands
Total-white
Манікюр у білому кольорі / Фото з інстаграму @biosculpturegelgb
Соковитий помаранчевий
Стильний варіант манікюру / Фото з інстаграму @mejuri
Глибокий темно-зелений
Трендовий манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland
Небесно-блакитний
Ніжний відтінок для покриття нігтів / Фото з інстаграму @opi