Вибирати колір для манікюру в цьому році стало значно простіше. Але не варто хаотично фарбувати кожен ніготь в інший відтінок. Натомість зіркові нейл-майстри пропонують декілька стильних кольорових поєднань.

До теми Головні тренди зимового манікюру: який нейл-дизайн робити у наступному сезоні

Аби не помилитися, віддавайте перевагу максимально схожим один до одного відтінкам, які відрізняються лише на декілька тонів. Наприклад, чимало майстрів манікюру обожнюють відтворювати на нігтях своїх клієнтів дизайн у різних відтінках нюду – молочному, персиковому, кофейному, шоколадному.

Також манікюристи не забувають про гру на контрастах із різними незвичними поєднаннями. Надихайтеся 7 наймоднішими ідеями різнокольорового нейл-дизайну з вдалими міксами кольорів.

7 стильних ідей різнокольорового манікюру



Кольори природи – ідеальні для манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Морські хвилі на нігтях / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Нюдове поєднання завжди доречно / Фото з інстаграму @charsgelnails_



Кольори смачної жувальної гумки / Фото з інстаграму @charsgelnails_​



Яскравий вибух кольорів / Фото з інстаграму @nails_of_la



Звабливий шоколадний манікюр / Фото з інстаграму @amyle.nails