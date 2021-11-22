Выбирать цвет для маникюра в этом году стало значительно проще. Но не стоит хаотично красить каждый ноготь в другой оттенок. В то же время звездные нейл-мастера предлагают несколько стильных цветовых сочетаний.

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Чтобы не ошибиться, отдавайте предпочтение максимально похожим друг на друга оттенкам, которые отличаются лишь на несколько тонов. Например, многие мастера маникюра обожают воспроизводить на ногтях своих клиентов дизайн в разных оттенках нюда – молочном, персиковом, кофейном, шоколадном.

Также маникюристы не забывают об игре на контрастах с различными необычными сочетаниями. Вдохновляйтесь 7 самыми модными идеями разноцветного нейл-дизайна с удачными миксами цветов.

7 стильных идей разноцветного маникюра



Цвета природы – идеальны для маникюра / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Морские волны на ногтях / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Нюдовое сочетание всегда уместно / Фото из инстаграма @charsgelnails_



Цвета вкусной жевательной резинки / Фото из инстаграма @charsgelnails_​



Яркий взрыв цвета / Фото из инстаграма @nails_of_la



Манящий шоколадный маникюр / Фото из инстаграма @amyle.nails