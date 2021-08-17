Дуже коротко: Кортні Кардашян зробила наймоднішу стрижку осені 2021 – красиві фото

Американська знаменитість, світська левиця, фотомодель, акторка і бізнесвумен, 42-річна Кортні Кардашян вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу. Зірка позбулася від свого довгого волосся, зробивши модну осінню коротку стрижку – боб-каре.

Кортні Кардашян є відомою трендсеттеркою. Будь-яке її б’юті-перевтілення прагнуть повторити дівчата з різних куточків світу. Таким чином hair-експерти переконані, що восени цього року боб набиратиме популярність з новою силою.

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Кортні Кардашян зробила коротку стрижку

Світська левиця попрощалася зі своїми довгими темними локонами. Кортні вирішила зустріти новий осінній сезон з модною стрижкою. Результат б'юті-перевтілення зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 137 мільйонів підписників. Красуня поділилася кількома світлинами в новому іміджі, на яких позувала перед дзеркалом. В описі до публікації вона додала лаконічне емоджі у вигляді ножиць.

Кортні Кардашян віддала перевагу вічно актуальній стрижці боб-каре, яка вдало може освіжити будь-який образ, зробити обличчя візуально молодшим та просто покращити настрій. Над зачіскою старшої сестри зі знаменитої родини працював зірковий стиліст Пітер Савіч, акаунт якого Кортні позначила у публікації. Раніше майстер чаклував над волоссям Мадонни, Сінді Кроуфорд, Кім Бейсінгер та інших зірок.



Кортні Кардашян поділилася процесом стрижки / Фото з інстаграму зірки

Американську знаменитість шанувальники вже могли бачити з короткими пасмами. Адже вона є прихильницею експериментів зі своєю зовнішністю та неодноразово перевтілювалася за допомогою накладних локонів різної довжини.

Перевагою боб-каре є те, що його легко вкладати у різному стилі: з ідеально рівним проділом або зачісувати на один бік чи навіть вкласти назад, вдавшись до ефекту мокрого волосся. Ідеї від Кортні Кардашян для носіння бобу також надихають.



Кортні Кардашян зробила наймоднішу стрижку осені / Фото з інстаграму світської левиці



Боб-каре – тренд осені 2021 / Фото з інстаграму Кортні Кардашян



Ідеї для вкладання боб-каре / Фото з інстаграму Кортні Кардашян



Кортні Кардашян ефектно оновила імідж / Фото з інстаграму фотомоделі

Реакція шанувальників

"Вона виглядає вагітною";

"Так маєш набагато цікавіший вигляд";

"Нове волосся – нове життя";

"О ні, твоє красиве довге волосся. Тревіс впливає на тебе більше, ніж повинен. Зберігай свої ідеї";

"Стрижка виглядає знайомою";

"Люблю твій новий вигляд".

Цікаво, що фанати зірки у коментарях до світлин звернули увагу не лише на її б'юті-зміни, але й висловили підозри про вагітність жінки від її 45-річного бойфренда Тревіса Баркера. Нагадаємо, що раніше Кортні заінтригувала підписників гордою відповіддю на їхні припущення про 4 дитину: "Я жінка з формами".

Щодо закоханих, то вони заручилися після 8 місяців стосунків під час вікенду в Лас-Вегасі. Кортні тривалий час дружила з барабанщиком групи Blink-182. В нього вже є син і донька від другого шлюбу, а старша сестра Кардашян виховує 3 дітей від колишнього коханого Скотта Дісіка.