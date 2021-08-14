Чубчик став головним трендом 2021 в індустрії краси. За допомогою такого симпатичного акценту можна вдало освіжити стрижку будь-якої довжини. Ви можете легко оновити боб чи навіть піксі. Таким чином образ одразу стане цікавішим і більш стильним. Тому надихніться неймовірними прикладами знаменитих модниць з інстаграму та сміливо наважуйтеся на б'юті-перевтілення.