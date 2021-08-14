Серед модних чубчиків є багато варіацій: довгий, короткий, щільний, мікрочубчик або у стилі 70-х. Також варто звернути увагу на французький чубчик, як у Violette Fr і Жанни Дамас. Адже зміни іміджу завжди йдуть на користь.
До теми: Нова зачіска для наступного сезону: 5 наймодніших стрижок осені 2021
Модний чубчик 2021: яскраві приклади з інстаграму
Креативна директорка Guerlain з макіяжу Віолетт показує чубок з паризьким шиком
Аланна Аррінгтон, американська модель, зробила кучерявий чубчик
Французька муза Жанна Дамаск обирає довгий чубчик
Головна редакторка китайського Vogue Маргарет Чжан та її модний акцент на фарбованому волоссі
Швецька блогерка Matilda Djerf демонструє своїй аудиторії подовжений чубок у стилі 70-х
Француженка і мати 3 дітей Лея Сфез – прихильниця здорового блискучого волосся та недбалої укладки
Модель Дамаріс Годдрі стилізує кучерявий чубок
Більше прикладів красивого чубчика від інфлуенсерок шукайте нижче