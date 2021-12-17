По случаю новогодних и рождественских праздников Джамала презентует свой первый авторский трек "Новый год с тобой". Для съемок клипа она выбрала роскошный образ. Если вы думаете, что надеть и как накраситься на вечеринку для встречи Нового года, то вдохновляйтесь примером звезды.

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Джамала показала блестящий бьюти-образ

Артистка решила, что на Новый год блеска много не бывает. Она опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее 885 тысяч подписчиков, эффектные фотографии и добавила подпись: "Такой безумный день. С лучшими людьми. Подготовили для вас подарок. Уже завтра – мой первый авторский новогодний трек "Новый год с тобой". А на следующей неделе – видео. Всех-всех пока не покажу, но скоро премьера. Ждете?".

Над созданием новогоднего макияжа с блестящими стрелками работали украинские визажисты – Нодира Тураджанова и Ольга Мишура. Они покрыли веки Джамалы тенями коричневых и темных оттенков, приклеили накладные ресницы для дополнительной плотности и нарисовали идеальные стрелки серебристой мерцающей подводкой. Для дополнения мейкапа мастерицы нанесли на губы звездной красавицы блеск светло-розового оттенка.

Маникюр Джамалы также был стильным и праздничным – она продемонстрировала однотонное серебряное покрытие ногтей с частицами блеска. Бьюти-образ исполнительница завершила пляжными волнами на своих длинных черных прядях, а передние локоны закрепила сзади и придала волосам на макушке модного небрежного объема.

Что касается наряда, то певица подчеркнула фигуру черным полупрозрачным комбинезоном, украшенным вставками в виде тонких геометрических линий с сияющими частицами, и массивными серьгами.

Новогодний макияж Джамалы / Фото из инстаграма певицы

Роскошный бьюти-образ для праздника / Фото из инстаграма Джамалы

Идея макияжа для встречи Нового года / Фото из инстаграма Джамалы

Эффектное мерцание блестящих пигментов / Фото из инстаграма Джамалы

Оригинальное бьюти-решение / Фото из инстаграма Джамалы

Красивая прическа и макияж для праздничной вечеринки / Фото из инстаграма Джамалы