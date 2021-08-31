52-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним вбранням та прикрасами від Dolce&Gabbana. Проте особливої уваги заслуговує манікюр зірки, який може стати найбільш популярним восени 2021. Том Бачік, послугами якого користуються Джей Ло, Кортні Лопес, Селена Гомес, Меделін Петш та інші селебріті, поділився світлинами, на яких детально можна розгледіти дизайн нігтів співачки.

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Джей Ло показала наймодніший осінній манікюр

Том Бачік опублікував на свої інстаграм-сторінці знімки елегантного манікюру Дженніфер Лопес. Майстер покрив нігті зірки 2 відтінками лаку: напівпрозорою базою та молочним кольором. Нейл-дизайн виконаний у стилі французького манікюру. Проте молочні смужки на кінчику кожного нігтя мигдалевидної форми не є типовими для трендового френчу: вони товсті, а не тоненькі.

Щоб створити ідеальний манікюр, ми розпочали із використання найкращого набору Tweezerman для догляду за нігтями і кутикулою та лаки Bio Seaweed Gel для епічного кольору нігтів,

– зазначив у своєму дописі Том Бачік.

Манікюр Джей Ло для показу Dolce&Gabbana поєднав у собі елегантність, трендові відтінки, красивий вигляд й оригінальну інтерпретацію. Том Бачік називає його "бездоганним". Зіркова красуня також прикрасила пальці дорогими каблучками, що надало її образу особливо розкішного вигляду.



Манікюр Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Тома Бачіка



Модний осінній манікюр / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Провідні майстри манікюру прогнозують, що у вересні 2021 багато світових модниць почнуть відтворювати нейл-дизайн, як у Дженніфер Лопес. Можливо, вас надихне така ідея для манікюру, що легко повторити своїми руками і який вдало підійде до будь-якого стилю.



Джей Ло показала манікюр, який стане трендом осені 2021 / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Реакція шанувальників на дизайн нігтів Джей Ло

"Абсолютно приголомшливий";

"О мій Боже, її нігті бездоганні";

"Люблю ці деталі";

"Королівський";

"Найкращий манікюр для королеви";

"Ти зробив чудову роботу, красиво, Том".

Додамо, що б'юті-образ Дженніфер Лопес для Dolce&Gabbana вже вважають легендарним. Для створення макіяжу зірки використовували косметику її власного бренда JLO Beauty. Про ідеальний тон шкіри зі сяйливим ефектом, смокі-айс та ефектний макіяж губ співачки подбала візажистка Мері Філіпс. Над екстравагантною високою зачіскою із плетіннями працював hair-стиліст Джей Ло Кріс Епплтон.



Макіяж Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму зірки