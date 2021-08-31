52-летняя Дженнифер Лопес поразила роскошным нарядом и украшениями от Dolce & Gabbana. Однако особого внимания заслуживает маникюр звезды, который может стать самым популярным осенью 2021 года. Том Бачик, услугами которого пользуются Джей Ло, Кортни Лопес, Селена Гомес, Мэделин Петш и другие селебрити, поделился фотографиями, на которых подробно можно рассмотреть дизайн ногтей певицы.
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Джей Ло показала самый модный осенний маникюр
Том Бачик опубликовал на своей инстаграм-странице снимки элегантного маникюра Дженнифер Лопес. Мастер покрыл ногти звезды 2 оттенками лака: полупрозрачной базой и молочным цветом. Нейл-дизайн выполнен в стиле французского маникюра. Однако молочные полоски на кончике каждого ногтя миндалевидной формы не являются типичными для трендового френча: они толстые, а не тоненькие.
Чтобы создать идеальный маникюр, мы начали с использования лучшего набора Tweezerman для ухода за ногтями и кутикулой и лаки Bio Seaweed Gel для эпического цвета ногтей,
– отметил в своей заметке Том Бачик.
Маникюр Джей Ло для показа Dolce & Gabbana соединил в себе элегантность, трендовые оттенки, красивый вид и оригинальную интерпретацию. Том Бачик называет его "безупречным". Звездная красавица также украсила пальцы дорогими кольцами, что предоставило ее образу особенно роскошный вид.
Маникюр Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Тома Бачика
Модный осенний маникюр / Фото из инстаграма Тома Бачика
Ведущие мастера маникюра прогнозируют, что в сентябре 2021 года много мировых модниц начнут воспроизводить нейл-дизайн, как у Дженнифер Лопес. Возможно, вас вдохновит такая идея для маникюра, что легко повторить своими руками и который удачно подойдет к любому стилю.
Джей Ло показала маникюр, который станет трендом осени 2021 / Фото из инстаграма Тома Бачика
Реакция поклонников на дизайн ногтей Джей Ло
- "Совершенно потрясающий";
- "Боже мой, ее ногти безупречны";
- "Люблю эти детали";
- "Королевский";
- "Лучший маникюр для королевы";
- "Ты сделал замечательную работу, красиво, Том".
Добавим, что бьюти-образ Дженнифер Лопес для Dolce & Gabbana уже считают легендарным. Для создания макияжа звезды использовали косметику ее собственного бренда JLO Beauty. Об идеальном тоне кожи со сверкающими эффектом, смоки-айс и эффектном макияже губ певицы позаботилась визажист Мэри Филипс. Над экстравагантной высокой прической с переплетами работал hair-стилист Джей Ло Крис Эпплтон.
Макияж Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма звезды
Эффектная прическа певицы / Фото из инстаграма Криса Эпплтона