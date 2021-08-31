52-летняя Дженнифер Лопес поразила роскошным нарядом и украшениями от Dolce & Gabbana. Однако особого внимания заслуживает маникюр звезды, который может стать самым популярным осенью 2021 года. Том Бачик, услугами которого пользуются Джей Ло, Кортни Лопес, Селена Гомес, Мэделин Петш и другие селебрити, поделился фотографиями, на которых подробно можно рассмотреть дизайн ногтей певицы.

Также интересно: Косметика в честь сериала "Половое воспитание": NYX поразили яркой бьюти-линейкой

Джей Ло показала самый модный осенний маникюр

Том Бачик опубликовал на своей инстаграм-странице снимки элегантного маникюра Дженнифер Лопес. Мастер покрыл ногти звезды 2 оттенками лака: полупрозрачной базой и молочным цветом. Нейл-дизайн выполнен в стиле французского маникюра. Однако молочные полоски на кончике каждого ногтя миндалевидной формы не являются типичными для трендового френча: они толстые, а не тоненькие.

Чтобы создать идеальный маникюр, мы начали с использования лучшего набора Tweezerman для ухода за ногтями и кутикулой и лаки Bio Seaweed Gel для эпического цвета ногтей,

– отметил в своей заметке Том Бачик.

Маникюр Джей Ло для показа Dolce & Gabbana соединил в себе элегантность, трендовые оттенки, красивый вид и оригинальную интерпретацию. Том Бачик называет его "безупречным". Звездная красавица также украсила пальцы дорогими кольцами, что предоставило ее образу особенно роскошный вид.



Маникюр Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Тома Бачика



Модный осенний маникюр / Фото из инстаграма Тома Бачика

Ведущие мастера маникюра прогнозируют, что в сентябре 2021 года много мировых модниц начнут воспроизводить нейл-дизайн, как у Дженнифер Лопес. Возможно, вас вдохновит такая идея для маникюра, что легко повторить своими руками и который удачно подойдет к любому стилю.



Джей Ло показала маникюр, который станет трендом осени 2021 / Фото из инстаграма Тома Бачика

Реакция поклонников на дизайн ногтей Джей Ло

"Совершенно потрясающий";

"Боже мой, ее ногти безупречны";

"Люблю эти детали";

"Королевский";

"Лучший маникюр для королевы";

"Ты сделал замечательную работу, красиво, Том".

Добавим, что бьюти-образ Дженнифер Лопес для Dolce & Gabbana уже считают легендарным. Для создания макияжа звезды использовали косметику ее собственного бренда JLO Beauty. Об идеальном тоне кожи со сверкающими эффектом, смоки-айс и эффектном макияже губ певицы позаботилась визажист Мэри Филипс. Над экстравагантной высокой прической с переплетами работал hair-стилист Джей Ло Крис Эпплтон.



Макияж Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма звезды