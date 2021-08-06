Джей Ло є прикладом для багатьох жінок, адже в 52-річному віці їй вдається чудово виглядати. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 169 мільйонів користувачів мережі, зірка інколи ділиться beauty-секретами.
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У короткому ролику, який днями поширила Джей Ло, вона показала один з етапів ранкового догляду за обличчям. Знаменитість зняла відео у ванній кімнаті, де зазвичай проводить всі доглядові процедури. Після вмивання, тонізації та зволоження обличчя Дженніфер робить фірмовий макіяж.
На відео видно, що вона вирівняла тон обличчя, очі виділила з допомогою темних коричневих тіней і чорного олівця, а на губи нанесла світлу матову помаду нюдового кольору.
Хайлайтери Дженніфер Лопес
Основну увагу приділила хайлайтерам, які додали її макіяжу сяяння. Співачка використала продукти трьох відтінків, щоб підкреслити всі зони обличчя:
- найтемніший нанесла на кутики носа, вилиці, лоб, шию та контури;
- світлішим підкреслила ніс, повіки й над вилицями;
- найсвітліший хайлайтер використала, щоб надати сяяння підборіддю та під бровами.
Зазначимо, усі продукти Джей Ло наносила на обличчя руками. Оскільки вони в рідкій консистенції, то саме так найзручніше робити. Хайлайтери додали макіяжу яскравості, а обличчю – свіжості.