Джей Ло является примером для многих женщин, ведь в 52-летнем возрасте ей удается прекрасно выглядеть. На личной странице в инстаграме, за которой следят 169 миллионов пользователей сети, звезда иногда делится beauty-секретами.

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В коротком ролике, который на днях распространила Джей Ло, она показала один из этапов утреннего ухода за лицом. Знаменитость сняла видео в ванной комнате, где обычно проводит все уходовые процедуры. После умывания, тонизирования и увлажнения лица Дженнифер делает фирменный макияж.

На видео видно, что она выровняла тон лица, глаза выделила при помощи темных коричневых теней и черного карандаша, а на губы нанесла светлую матовую помаду нюдового цвета.

Хайлайтеры Дженнифер Лопес

Основное внимание уделила хайлайтерам, которые добавили ее макияжу сияние. Певица использовала продукты трех оттенков, чтобы подчеркнуть все зоны лица:

темный нанесла на уголки носа, скулы, лоб, шею и контуры;

нанесла на уголки носа, скулы, лоб, шею и контуры; светлым подчеркнула нос, веки и над скулами;

подчеркнула нос, веки и над скулами; самый светлый хайлайтер использовала, чтобы предоставить сияние подбородку и под бровями.

Отметим, все продукты Джей Ло наносила на лицо руками. Поскольку они в жидкой консистенции, то именно так удобнее делать. Хайлайтеры добавили макияжу яркости, а лицу – свежести.