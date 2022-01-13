Емілі Ратажковскі продемонструвала модний мейк-ап із акцентом а очі. Над створенням стильного б'юті-образу красуні працював зірковий візажист Ханг Ваннго.

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Вечірній макіяж Емілі Ратажковскі

Блакитний металевий відтінок – ідеальна варіація модного кольору цього року для вечірнього виходу у світ. Якщо ви прагнете освіжити свій образ, то макіяж у сміливому кольорі буде найбільш вдалим вибором.

Емілі Ратажковскі обрала для свого спокусливого мейк-апу сріблясто-металево-блакитні тіні для повік, які красиво підкреслюють її карі очі. Також Ханг Ванго підкреслив погляд дівчини чорною підводкою і тушшю, створивши тонкі "котячі" стрілки. Щодо брів, то майстер залишив їм природний вигляд і акуратно зачесав, а губи зробив коричневими і чітко окреслив їхній контур за допомогою олівця.

Поєднання коричневого на губах з більш холодними синіми тонами візуально виділяє очі та привертає до них увагу. Якщо ви хочете поекспериментувати з кольором, але не зробити макіяж з ефектом "несмаку", то спробуйте повторити образ Емілі Ратажковскі. Проте важливо переконатися, що ви знайшли правильний відтінок тіней та олівця, які підходитимуть вашому тону шкіри. У мейк-апі відомої моделі Ханг Ваннго використовував NYX Prismatic Eye Shadow у кольорі Blue Jeans. Також досягти бажаного результату вдасться, якщо змішати 2 різні відтінки синього.

Зірковий візажист опублікував селфі Емілі з новим вечірнім макіяжем на своїй інстаграм-сторінці. У публікації він позначив також свого асистента Jayden Ho Pham, який допомагав створювати нетипові смокі-айс, та стилістку моделі Emma Jade Morrison.



Сині смокі-айс – у тренді / Фото з інстаграму Ханга Ваннго