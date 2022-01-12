Епатаж – це модно: блискучі нитки у волоссі стали новим hair-трендом

В індустрії краси стрімко набирають популярності епатажні тенденції. Однією із таких стали сяючі нитки у волоссі, що візуально нагадують "дощик", який часто використовують для прикрашання ялинок.

Блискучі нитки у волоссі або hair tinsel – це новий гарячий тренд. Укладка з такими прикрасами підійде сміливим дівчатам, які прагнуть самовиражатися.

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Блискучі нитки у волоссі стали новим трендом

Тренд на сяючі нитки у волоссі бере свій початок з тікток. Трендсеттери і провідні hair-стилісти вважають зачіску однією із головних тенденцій в індустрії краси 2022. Також вони зазначають, що блискучі нитки вже стали головним hair-хітом і не планують здавати позицій протягом усього року.

Щоб створити стильну укладку, знадобиться набір сяючих ниток. Їх легко прикріпити до волосся своїми руками. Тренд є практичним і доступним для кожної дівчини, бо не вимагає допомоги перукаря.

Експерти рекомендують прикріплювати hair tinsel після укладання, зокрема після випрямляння волосся за допомогою спеціальних розгладжувальних стайлінгових засобів.

Найбільшою популярністю користуються сріблясті та райдужні нитки. Натомість власницям темних локонів найкраще підійдуть яскраві нитки – червоні, рожеві, сині та навіть неоново-лимонні.



Нитки для волосся / Фото з інстаграму @luckylocks.co

Варіанти зачіски з блискучими нитками / Фото з інстаграму