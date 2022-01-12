Эпатаж – это модно, блестящие нити в волосах стали новым hair-трендом

В индустрии красоты стремительно набирают популярность эпатажные тенденции. Одной из таких стали сияющие нити в волосах, визуально напоминающие "дождик", который часто используют для украшения елок.

Блестящие нити в волосах или hair tinsel – это новый горячий тренд. Укладка с такими украшениями подойдет смелым девушкам, которые стремятся самовыражаться.

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Блестящие нити в волосах стали новым трендом

Тренд на сияющие нити в волосах берет свое начало из тиктока. Трендсеттеры и ведущие hair-стилисты считают прическу одной из главных тенденций в индустрии красоты 2022. Также они отмечают, что блестящие нити уже стали главным hair-хитом и не планируют сдавать позиции в течение всего года.

Чтобы создать стильную укладку, понадобится набор сияющих ниток. Их легко прикрепить к волосам своими руками. Тренд практичный и доступный для каждой девушки, потому что не требует помощи парикмахера.

Эксперты рекомендуют прикреплять hair tinsel после укладки, в частности после выпрямления волос с помощью специальных разглаживающих стайлинговых средств.

Наибольшей популярностью пользуются серебристые и радужные нити. А вот обладательницам темных локонов лучше всего подойдут яркие нити – красные, розовые, синие и даже неоново-лимонные.



Нитки для волос / Фото из инстаграма @luckylocks.co

Варианты прически с блестящими нитками / Фото из инстаграма