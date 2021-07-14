Фатальні помилки у догляді: дерматологи назвали 9 продуктів, які не можна наносити на шкіру

У самостійному догляді за шкірою обличчя важливо не лише дотримуватися усіх необхідних кроків у б’юті-рутині, але й не допускати помилок, які можуть нашкодити дермі. Тому дерматологи назвали 9 продуктів у народних і аптечних засобах, які категорично не можна наносити на шкіру обличчя.

За шкірою обличчя слід доглядати ретельно і делікатно. Експерти порталу WebMD переконані, що навіть дорогі засоби, які обіцяють миттєвий фантастичний результат, інколи не можна застосовувати, якщо вони містять у своєму складі окремі інгредієнти, щоб уникнути неприємних наслідків.

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9 продуктів, які не можна наносити на шкіру обличчя, на думку дерматологів

Перекис водню. Продукт призначений для нейтралізації бактерій, які живуть на шкіру. Тому його часто радять наносити на прищі. Проте перекис водню може негативно вплинути на клітини дерми, зокрема фібробласти, які беруть участь у процесі регенерування тканин і допомагають загоювати рани. Також рідину не можна наносити на обличчя, якщо у вас є порізи чи подряпини. Для очищення таких мікротравм краще використовуйте мило і воду, аби не спричинити подразнення чутливої шкіри.

Продукт призначений для нейтралізації бактерій, які живуть на шкіру. Тому його часто радять наносити на прищі. Проте перекис водню може негативно вплинути на клітини дерми, зокрема фібробласти, які беруть участь у процесі регенерування тканин і допомагають загоювати рани. Також рідину не можна наносити на обличчя, якщо у вас є порізи чи подряпини. Для очищення таких мікротравм краще використовуйте мило і воду, аби не спричинити подразнення чутливої шкіри. Крем з гідрокортизоном. Ліки виконують протизапальну функцію. Але їх не можна наносити на обличчя при проблемі розацеа, прищів чи інших схожих. Адже даний тип стероїдного крему робить шари епідермісу тоншими, через що кровоносні судини на обличчі стають більш схильними до тріскання. Таким чином можна активізувати роботу сальних залоз, що згодом проявиться у вигляді "стероїдних вугрів". Дерматологи радять наносити невелику кількість засобу на місця укусів комарів та локально на висипання, які супроводжуються свербежем. Але не проводіть процедуру частіше, ніж 1 – 2 дні підряд.

Фарба для волосся. Щоб пофарбувати брови у колір волосся, не варто використовувати для цього одну й ту саму фарбу. Для брів слід застосовувати спеціальну туш, а не фарбу для волосся. Адже такі барвники зазвичай містять багато перекису, чим ви ризикуєте обпекти шкіру навколо очей чи навіть травмувати очі.

Щоб пофарбувати брови у колір волосся, не варто використовувати для цього одну й ту саму фарбу. Для брів слід застосовувати спеціальну туш, а не фарбу для волосся. Адже такі барвники зазвичай містять багато перекису, чим ви ризикуєте обпекти шкіру навколо очей чи навіть травмувати очі. Дезодорант. В індустрії краси побутує небезпечний лайфхак: наносити антиперспірант на обличчя, аби шкіра не блищала, а макіяж був стійкішим. Це може лише призвести до закупорення пор та появи висипань. Таким чином ви перешкоджатимете шкірі "дихати", що погіршить її стан.

В індустрії краси побутує небезпечний лайфхак: наносити антиперспірант на обличчя, аби шкіра не блищала, а макіяж був стійкішим. Це може лише призвести до закупорення пор та появи висипань. Таким чином ви перешкоджатимете шкірі "дихати", що погіршить її стан. Лак для волосся. Дехто вважає, що лаком для волосся можна зафіксувати мейк-ап. Але повторювати трюк у реальному житті небезпечно. Спирт та інші інгредієнти, які є у складі лаку для волосся, сушать шкіру і пришвидшують її старіння. Зокрема, засіб може викликати алергічну реакцію. Довіряйте лише спеціальному спрею для закріплення макіяжу.

Дехто вважає, що лаком для волосся можна зафіксувати мейк-ап. Але повторювати трюк у реальному житті небезпечно. Спирт та інші інгредієнти, які є у складі лаку для волосся, сушать шкіру і пришвидшують її старіння. Зокрема, засіб може викликати алергічну реакцію. Довіряйте лише спеціальному спрею для закріплення макіяжу. Лимонний сік. Він багатий вітаміном С, який може освітлити шкіру і згладити дрібні зморшки. Але кислота інколи викликає подразнення на клітинному рівні. У вас також може з’явитися сильне висипання аж до опіків через фітофотодерматит – шкірну реакцію, яка виникає при взаємодії сонячного проміння з чутливими до ультрафіолету речовинами. Тому будьте обережними, аби не перебільшити з кількістю продукту у догляді за шкірою.