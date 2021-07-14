Роковые ошибки в уходе: дерматологи назвали 9 продуктов, которые нельзя наносить на кожу
14 июля 2021 , 14:59Читати новину українською
Источник:WebMD
В самостоятельном уходе за кожей лица важно не только соблюдать все необходимые шаги в бьюти-рутине, но и не допускать ошибок, которые могут навредить дерме. Поэтому дерматологи назвали 9 продуктов в народных и аптечных средствах, которые категорически нельзя наносить на кожу лица.
За кожей лица следует ухаживать тщательно и деликатно. Эксперты портала WebMD убеждены, что даже дорогие средства, которые обещают мгновенный фантастический результат, иногда нельзя применять, если они содержат в своем составе отдельные ингредиенты, чтобы избежать неприятных последствий.
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9 продуктов, которые нельзя наносить на кожу лица, по мнению дерматологов
- Перекись водорода. Продукт предназначен для нейтрализации бактерий, которые живут на коже. Поэтому его часто советуют наносить на прыщи. Однако перекись водорода может негативно повлиять на клетки дермы, в частности фибробласты, которые участвуют в процессе регенерации тканей и помогают заживлять раны. Также жидкость нельзя наносить на лицо, если у вас есть порезы или царапины. Для очищения таких микротравм лучше используйте мыло и воду, чтобы не вызвать раздражение чувствительной кожи.
- Крем с гидрокортизоном. Лекарства выполняют противовоспалительную функцию. Но их нельзя наносить на лицо при проблеме розацеа, прыщей или других похожих. Ведь данный тип стероидного крема делает слои эпидермиса тоньше, из-за этого кровеносные сосуды на лице становятся более склонными к тресканью. Таким образом можно активизировать работу сальных желез, что впоследствии проявится в виде "стероидных угрей". Дерматологи советуют наносить небольшое количество средства на места укусов комаров и локально на высыпания, которые сопровождаются зудом. Но не проводите процедуру чаще, чем 1 – 2 дня подряд.
- Краска для волос. Чтобы покрасить брови в цвет волос, не стоит использовать для этого одну и ту же краску. Для бровей следует применять специальную тушь, а не краску для волос. Ведь такие красители обычно содержат много перекиси, чем вы рискуете обжечь кожу вокруг глаз или даже травмировать глаза.
- Дезодорант. В индустрии красоты бытует опасный лайфхак: наносить антиперспирант на лицо, чтобы кожа не блестела, а макияж был более стойким. Это может лишь привести к закупориванию пор и появлению высыпаний. Таким образом вы будете препятствовать коже "дышать", что ухудшит ее состояние.
- Лак для волос. Кое-кто считает, что лаком для волос можно зафиксировать мэйк-ап. Но повторять трюк в реальной жизни опасно. Спирт и другие ингредиенты, которые есть в составе лака для волос сушат кожу и ускоряют ее старение. В частности, средство может вызвать аллергическую реакцию. Доверяйте только специальному спрею для закрепления макияжа.
- Лимонный сок. Он богат витамином С, который может осветлить кожу и сгладить мелкие морщины. Но кислота иногда вызывает раздражение на клеточном уровне. У вас также может появиться сильное высыпание вплоть до ожогов из-за фитофотодерматита – кожной реакции, которая возникает при взаимодействии солнечных лучей с чувствительными к ультрафиолету веществами. Поэтому будьте осторожными, чтобы не преувеличить с количеством продукта в уходе за кожей.
- Кокосовое масло. Создатели рекламы позаботились, чтобы все поверили, что кокосовое масло является эликсиром для красивой кожи. На самом деле кокосовое масло таки богато лауриновой кислотой, которая доказала свою способность бороться с прыщами. Но она состоит еще на около 90 процентов насыщенных жиров, которые могут забивать поры. Кокосовое масло имеет смысл использовать для тела. Исследования подтверждают, что оно может помочь при сильной сухости или экземе. Но от лица держите его подальше.
- Лосьон для тела. Когда заканчивается увлажняющий крем для лица, не стоит поддаваться соблазну и заменить его лосьоном для тела. Ведь большинство для тела являются густыми, поэтому закупоривают поры. Они также могут содержать ароматизаторы или другие компоненты, которые способны спровоцировать аллергическую реакцию на более тонкой и нежной коже лица.
- Горячая вода. Слишком горячая вода сушит кожу и разрушает ее защитный слой. Когда коже мало влаги, сальные железы активизируются, пытаясь вырабатывать больше жира. В результате – раздражение и высыпания на лице.