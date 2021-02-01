Новий hair-тренд, який підкорює мережу, значно вплинув на індустрію краси. Тепер світові зірки та інші красуні не уявляють стильної укладки без "пушка" по лінії росту волосся, який за допомогою гелю вони фактурно фіксують. Раніше кілька волосин просто вкладали на чолі чи на скронях, а тепер ця тенденція перетворилася на справжнє б’юті-мистецтво.

Джерело: 24 канал

Укладка baby hair була популярною ще в 20-х роках. Навіть тоді дворові панянки приборкували так званий дитячий пушок, створюючи маленькі локони. Тренд надихнув сучасних модниць вдосконалити техніку вкладання маленьких волосин, які добре помітно по лінії росту шевелюри.

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Модні укладки за допомогою гелю для фіксації волосся

Стилісти повернули з минулого моду на вкладання пушка по лінії росту волосся із використанням гелю. На одному з показів бренду Off-White у рамках Тижня моди в Нью-Йорку Кайя Гербер з’явилася на подіумі з трендовою укладкою baby hair. Трендсеттери миттєво підхопили ідею, вирішили на цьому не зупинятися та почали її вдосконалювати. Красуні з усього світу, які стежать за останніми тенденціями, замість звичних маленьких локонів на чолі чи на скронях тепер більш фактурно оформлюють зачіску.



Кайя Гербер з модною укладкою / Фото з інстаграму Джен Аткін



Трендова зачіска Десі Перкінс / Фото з інстаграму Джен Аткін



Популярна співачка з оформленим пушком / Фото з інстаграму Ріанни

Наприклад, дехто вкладає baby hair у вигляді маленьких гачечків із волосся, які модно обрамляють обличчя. Інші створюють хвилеподібну форму за допомогою пушка, інтенсивно закріплюючи пасма гелем. Таким чином зникає потреба мудрувати із зачіскою, робити оригінальні плетіння та ідеальні локони. Адже тоді можна "перевантажити" б’юті-образ, і він втратить актуальність.



Стильні хвилі на волоссі / Фото з інстаграму @brendalandworld



Baby hair / Фото з інстаграму @brendalandworld

Блогерка Лейла Паул вирішила кардинально змінити традиційний варіант оформлення дитячого пушка. Для усіх своїх ефектних укладок вона використовує лише спеціальний гель і зубну щітку. Афрокучері вона приборкує великою кількістю гелю, який допомагає випрямляти пасма, а потім починає чаклувати зубною щіткою. Дівчина створює легкі хвилі у різних напрямах, красиві нетипові проділи, прикрашає скроні візерунками зі своїх пасм.

Якщо ви також зачарувалися креативними способами вкладання набридливого пушка, який зазвичай вибивається зі зачіски, то раніше ми розповідали, як зробити укладку baby hair самостійно.



Модна укладка пушка по лінії росту волосся / Фото з інстаграму @pseudolabs