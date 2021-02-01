Новый hair-тренд, который покоряет сеть, значительно повлиял на индустрию красоты. Теперь мировые звезды и другие красавицы не представляют стильной укладки без "пушка" по линии роста волос, который с помощью геля они фактурно фиксируют. Раньше несколько волос просто укладывали на лбу или на висках, а теперь эта тенденция превратилась в настоящее бьюти-искусство.

Источник: 24 канал

Укладка baby hair была популярной еще в 20-х годах. Даже тогда дворовые барышни укрощали так называемый детский пушок, создавая маленькие локоны. Тренд вдохновил современных модниц усовершенствовать технику укладывания маленьких волос, которые хорошо заметно по линии роста шевелюры.

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Модные укладки с помощью геля для фиксации волос

Стилисты вернули с прошлого моду на укладывание пушка по линии роста волос с использованием геля. На одном из показов бренда Off-White в рамках Недели моды в Нью-Йорке Кайя Гербер появилась на подиуме с трендовой укладкой baby hair. Трендсеттеры мгновенно подхватили идею, решили на этом не останавливаться и начали ее совершенствовать. Красавицы со всего мира, которые следят за последними тенденциями, вместо привычных маленьких локонов на лбу или на висках теперь более фактурно оформляют прическу.



Кайя Гербер с модной укладкой / Фото из инстаграм Джен Аткин



Трендовая прическа Деси Перкинс / Фото из инстаграм Джен Аткин



Популярная певица с оформленным пушком / Фото из инстаграм Рианны

Например, некоторые вкладывают baby hair в виде маленьких крючочков из волос, которые модно обрамляют лицо. Другие создают волнообразную форму с помощью пушка, интенсивно закрепляя пряди гелем. Таким образом исчезает потребность мудрить с прической, делать оригинальные плетения и идеальные локоны. Ведь тогда можно "перегрузить" бьюти-образ, и он потеряет актуальность.



Стильные волны на волосах / Фото из инстаграм @brendalandworld



Baby hair / Фото из инстаграм @brendalandworld

Блогер Лейла Паул решила кардинально изменить традиционный вариант оформления детского пушка. Для всех своих эффектных укладок она использует лишь специальный гель и зубную щетку. Афрокудри она укрощает большим количеством геля, который помогает выпрямлять пряди, а потом начинает колдовать зубной щеткой. Девушка создает легкие волны в разных направлениях, красивые нетипичные проборы, украшает виски узорами из своих прядей.

Если вы также очарованы креативными способами укладывания надоедливого пушка, который обычно выбивается из прически, то ранее мы рассказывали, как сделать укладку baby hair самостоятельно.



Модная укладка пушка по линии роста волос / Фото из инстаграм @pseudolabs