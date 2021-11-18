Гейлі Бібер, Аня Тейлор-Джой, Джіджі Хадід показують трендове фарбування волосся: 3 стильні фото

Найпростішим і найбільш вдалим способом стильно змінити імідж є фарбування волосся. Трендсеттерки Гейлі Бібер, Аня Тейлор-Джой, Джіджі Хадід першими пробують модні техніки і відтінки на своїх пасмах. Тому їхніми прикладами варто надихатися.

Із правильним відтінком навіть зовнішність може стати більш виразною. Тому вибирайте із трендових ідей, показуйте своєму hair-стилісту та вдосконалюйте свій образ, як це постійно роблять відомі моделі й акторки.

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Нові ідеї для фарбування волосся на прикладі зірок

Дорогий шик

Дуже популярними в цьому сезоні є багаті, глибокі та насичені відтінки каштану. Особливо розкішний вигляд має апетитний шоколадний тон. Гейлі Бібер обрала саме таке фарбування, яке додає її образу ефекту "дорого-багато", а також допомагає волоссю зберігати блиск.



Розкішний колір волосся / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Класичний "блонд"

Однією із найяскравіших білявок Голлівуду є Аня Тейлор-Джой, яка ще зіграла головну роль у серіалі "Хід королеви" з рудим волоссям. Якщо останні кілька років найбільш актуальними були варіації на тему мелірування і балаяжу, то у 2021 – 2021 в моду знову повернувся однотонний "блонд" – total blond, прихильницями якого свого часу були Мерилін Монро, Джейн Менсфілд, Діана Дорс. Тепер можна надихатися платиновими локонами Ані Тейлор-Джой.



Біляві локони в тренді / Фото з інстаграму Ані Тейлор-Джой

Сяйливий мідний

Відтінок дуже красиво виглядає на волоссі, але за ним доволі складно доглядати, аби зберегти свіжість, блиск і насиченість кольору. Проте знаменита модель Джіджі Хадід наважилася на трендове фарбування і залишилася задоволеною результатом. Мідний відтінок ідеально підкреслив світлу шкіру і сіро-зелені очі трендсеттерки. Спробуйте яскравий, розкішний і непоширений у природі колір, щоб створити стильний образ, як у Джіджі Хадід.



Сміливе фарбування волосся / Фото з інстаграму Джіджі Хадід