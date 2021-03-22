Мідний відтінок волосся входить у моду та стане головним hair-трендом весни 2021. Фарбування волосся Джіджі і Белли Хадід слугує стильним прикладом для натхнення. Якщо ви також захотіли мідного волосся, то співзасновник Bleach Алекс Браунселл і перукар Ріо Срідхаран поділилися порадами, як домогтися яскравого відтінку.

Окрім популярності чубчиків, зачесаного волосся та косичок, на що вказують покази сезону осінь зима 2021, навесні головною тенденцією буде фарбування волосся у мідний відтінок. Перш ніж вдаватися до б'юті-експериментів, варто дізнатися більше про новий hair-тренд.

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Мідне волосся – наймодніше фарбування весни 2021

Пофарбувати волосся у мідний відтінок вже встигли Джорджа Сміт, Стів Лейсі і Джіджі Хадід. Джіджі встигла зробити б'юті-перевтілення, не зважаючи на нові турботи у ролі матері шестимісячної Кхай та повернення на подіум Versace. Можливо, на зміни модель надихнуло фарбування її сестри Белли Хадід.

Популярність такого фарбування частково пояснюється сезонністю. Є багато версій цього відтінку, тому у кожного клієнта своя інтерпретація,

– розповідає зірковий перукар з Лондона Ріо Срідхаран.

Співзасновник Bleach Алекс Браунселл також зазначає, що у них в салоні особливою популярністю користується відтінок Tangerine Dream, схожий на помаранчевий. Попит на нього вказує на однозначну тенденцію.

З чого почати фарбування у мідний

Якщо ви хочете випробувати hair-тренд на собі, але не готові до кардинальних змін, то почніть зі знебарвлення передніх пасм. Таким чином візуально можна додати яскравості основній частині волосся. Таким трюком скористалася Белла Хадід. "Зараз також спостерігається тенденція часткового знебарвлення волосся з боків або тільки кінчиків, як було у Джері Голлівелл в 1990-х", – пояснює Браунселл. "Ми бачимо повернення цього стилю".

Як вибрати правильний відтінок

Ті, хто планують зробити більш літнє фарбування, можуть надихнутися прикладом художниці Khleopatre, яка обрала стрижку піксі та мандариновий відтінок волосся.

Стосовно відтінку, то в ньому має бути помаранчевий або червоний тон. Мідний відтінок більше схожий на помаранчевий, а червоний – на вогняний імбирний. Перший варіант найліпше пасує для літа,

– додає Браунселл.

Також експерт радить жінкам, які прагнуть мати індивідуальний та особливий відтінок волосся, змішувати кольори, як це зробила Khleopatre.

Мотивуючим є приклад британської співачки FKA Twigs, яка стала популярною якраз завдяки незвичайному відтінку волосся. Після самостійних експериментів вона таки довела його до досконалості з професійною допомогою Срідхарана: "Якось вона зателефонувала мені і сказала, що сама пофарбувала волосся, а потім запитала, які кольори я бачу. У той час ніхто не носив мідне волосся, і я подумав, що потрібно це спробувати". Щоб волосся мало свіжий вигляд, майстер пограв з різними відтінками паленого апельсина. "Коли люди дивилися на Twigs, вони не розуміли, руде у неї волосся чи мідне, тому що тон постійно змінювався, – і це найкращий спосіб зберегти відтінок свіжим. Для червоних килимових доріжок або редакційних зйомок ми грали з тонами, але завжди залишали мідні пасма спереду". Тому перукар рекомендує пробувати різні відтінки, щоб не було нудно.

Також важливо звертати увагу на текстуру волосся, вибираючи відтінок для фарбування. Саме від цього залежить ефектність результату. Умовно розділіть волосся на 4 типи: перший тип – дуже прямі пасма, а четвертий – це природні кучеряві локони. Якщо у вас дуже кучеряве волосся четвертого типу, то Браунселл переконаний, що фарбування у мідний буде легким навіть для новачків. Він каже: "Волосся третього і четвертого типу дуже добре і швидко знебарвлюється. Мідний відтінок добре лягає на волосся цих текстур, не потребуючи екстремального підходу до знебарвлення".

Фарбувати волосся у мідний колір можна самостійно, але варто перед цим проконсультуватися з професіоналом, щоб не пошкодити локони спеціальним засобом для відбілювання. Аби уникнути результату, який вам не сподобається, можете довірити свою шевелюру експертному колористу.