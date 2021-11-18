Хейли Бибер, Аня Тейлор-Джой, Джиджи Хадид показывают трендовое окрашивание: 3 стильных фото

Самым простым и наиболее удачным способом стильно изменить имидж является окрашивание волос. Трендсеттеры Хейли Бибер, Аня Тейлор-Джой, Джиджи Хадид первыми пробуют модные техники и оттенки на своих прядях. Поэтому их примерами следует вдохновляться.

С правильным оттенком даже внешность может стать выразительнее. Поэтому выбирайте из трендовых идей, показывайте своему стилисту и совершенствуйте свой образ, как это постоянно делают известные модели и актрисы.

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Новые идеи для окрашивания волос на примере звезд

Дорогой шик

Очень популярны в этом сезоне богатые, глубокие и насыщенные оттенки каштана. Особенно роскошно выглядит аппетитный шоколадный тон. Хейли Бибер выбрала именно такое окрашивание, которое придает ее образу роскошности, а также помогает волосам сохранять блеск.



Роскошный цвет волос / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Классический "блонд"

Одной из самых ярких блондинок Голливуда является Аня Тейлор-Джой, которая еще сыграла главную роль в сериале "Ход королевы" с рыжими волосами. Если последние несколько лет наиболее актуальными были вариации на тему мелирования и балаяжа, то в 2021 году в моду снова вернулся однотонный "блонд" – total blond, поклонницами которого в свое время были Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд, Диана Дорс. Теперь можно вдохновляться платиновыми локонами Ани Тейлор-Джой.



Белокурые локоны в тренде / Фото из инстаграма Ани Тейлор-Джой

Сияющий медный

Оттенок очень красиво смотрится на волосах, но за ними достаточно сложно ухаживать, чтобы сохранить свежесть, блеск и насыщенность цвета. Однако знаменитая модель Джиджи Хадид отважилась на трендовое окрашивание и осталась довольна результатом. Медный оттенок идеально подчеркнул светлую кожу и серо-зеленые глаза трендсеттера. Попробуйте яркий, роскошный и нераспространенный в природе цвет, чтобы создать стильный образ, как у Джиджи Хадид.



Смелое окрашивание волос / Фото из инстаграма Джиджи Хадид